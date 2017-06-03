最早的時候，LINE 的政策就是跟著使用者的手機門號，一個電話號碼只能申請一個 LINE 帳號，必須綁定你的門號並比對手機裡的通訊錄來作為互加好友的依據。

不過如果你因為工作上的需要，必須另外弄一個公事用帳號給同事、工作夥伴或合作廠商的人來加，又不希望跟自己平常和好友、死黨聊天打屁用的私人用 LINE 帳號搞混，該怎麼才能另外申請一個可以在電腦上登入使用的 LINE 帳號呢？

很久以前可能需要一些 Android 模擬器來註冊、登入，後來在 LINE 陸續支援了一些新的應用之後就方便多了。現在，我們可以直接用現有的 Facebook 帳號來註冊 LINE，輸入手機號碼時可直接跳過，只要記得設定好登入 LINE 時所使用的帳號密碼，就能一次註冊好幾個帳號，看你有幾個 FB 帳號就能註冊幾個 LINE 帳號。

使用方法：

第1步 在手機開啟 LINE 應用程式，按下「註冊新帳號」按鈕，再點「以 Facebook 的帳號登入」開始註冊（不需要輸入電話號碼）。

如果你先前已經有登入其他 LINE 帳號，由於沒有登出的功能，所以得將 APP 移除後再重裝。記得移除前先用「這個方法」備份你的聊天記錄。

第2步 輸入你的 Facebook 帳號密碼，登入後按「繼續」按鈕，授權讓 LINE 應用程式使用 FB 的一些資訊。

第3步 接著請輸入你在 LINE 上面的名字，輸入完後按「註冊」按鈕。

完成註冊後，記得輸入你的 Email 信箱並設定好登入 LINE 用的專屬密碼。日後我們會用這個 Email 帳號與密碼來登入你的 LINE，所以不同 LINE 帳號必須設定不同的 Email 與密碼。

第4步 設定好 Email 後，LINE 會寄一封認證信到你的信箱，裡面會有 4 位數的認證碼，輸入後按「進行認證」按鈕即可完成。

第5步 註冊完成！我們又多了一個新的 LINE 帳號可以玩啦～