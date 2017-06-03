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「電卓天使」超可愛的日語發音計算機（Android）

「電卓天使」是一款功能相當簡單的計算機 App，僅可用來做最基本的加減乘除運算，沒有任何的記憶功能也沒有 ％ 或是更多的工程計算機才會有的計算符號，但請放心，它還是可以計算小數點的。XD

顯示器最多可達 10 位數，對於一般生活中可能會做到的計算來說應該是夠用了，但以上這些都不是重點，而是這款計算機它會說話！且它說的還是日文呀！當你按下數字鍵或是運算符號時，隱藏在裡頭的男孩仁坤就會將該按鍵唸出來，其實聲音真的太萌了，聽起來倒是比較像小蘿莉的聲音。

有人說可以用它來學日文，老實說是有點太牽強了，因為怎麼學也只能學到數字 0~9，10 以上完全無法學到啊！然後頂多再學加減乘除怎麼說而已，所以就讓「電卓天使」好好當個普通的計算機就可以了，邊計算邊聽它唸其實還挺療癒的。完全免費且無廣告，適合不喜歡太過正經的朋友使用唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：電卓天使
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：kaoron
  • 官方網站：http://kaoron.com
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.2 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「電卓天使」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

每次開啟時都會有可愛的提醒畫面，表示使用時會發出聲音，請確認所在環境適不適合使用哦！點擊數字或運算符號就會出現聲音，而且按鍵上會出現小貓圖案，在鍵盤上方可關閉音效以及震動功能，但其實使用時並沒發現有震動效果，不清楚怎樣才會觸發，所以關不關基本上沒有差別啦！

 

 

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