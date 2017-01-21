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oCam v361.0 免費螢幕錄影、抓圖工具（繁體中文版）

2017/1/21 更新：軟體版本更新至 v361.0 最新版。

2014/9/6更新：軟體版本更新至 v31.0 最新版，版本編號跳得很快，但功能與外觀的變動不多。之前安裝過程中的廣告程式似乎拿掉了（改成操作界面上更大的廣告畫面），也許之後的版本還會再出現也不一定，總之安裝時要小心。如果不喜歡新版的廣告介面，一樣還有舊版程式可下載安裝。

抓圖工具有很多很多，不過下面這款 oCam 免費軟體則相對簡單好用很多。oCam 提供螢幕畫面擷取螢幕錄影兩大功能，執行 oCam 軟體時只會看到 7 個大大的按鈕，按下按鈕後便可立即抓圖或錄影，使用起來非常簡便。

螢幕錄影的功能可支援輸出 AVI, MP4, MOV, TS, VOB 等影音格式，也可自訂影片的 FPS 與 Bitrate 等設定。如果要長時間錄影的話，檔案容量也可支援 4GB 以上超大檔。錄影時除了可支援全螢幕錄影與自訂範圍錄影，也可同時錄下電腦發出的聲音或從麥克風收音，還可支援雙螢幕與鍵盤快速鍵的快捷操作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：oCam
  • 軟體版本：361.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.66 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://ohsoft.net
  • 軟體下載：按這裡

安裝時請注意！不要勾選入下圖中的選項，不要讓程式修改你的瀏覽器首頁！

Finish-install

使用方法：

第1步  安裝好、開啟 oCam 軟體後，主畫面上只有七個大大的按鈕，最左邊紅色的「錄製」是螢幕錄影功能，選取你要錄影的範圍再按下「錄製」即可開始錄影。右邊的「擷取」則是螢幕抓圖功能，一樣是使用工具列上方的綠色方框來圈選你要抓圖的範圍。

重調大小」選單裡面有幾個常用的抓圖尺寸，或者也可以點「全螢幕」執行全螢幕抓圖、錄影，或按「選擇區域…」選取個別區塊。

oCam_01

 

第2步  錄影前，我們可以按一下「編解碼器」按鈕來選擇影片檔的編碼格式。

oCam_02

 

第3步  按下控制面板上的「設定」按鈕即可開啟設定視窗，可在「編碼」頁面中調整影片的 FPS, Bitrate 或 Keyframe rate…等等設定，或設定錄音時的 Bitrate 。其實這些都可以不用管他，保留預設值即可。

oCam_03

 

第4步  「錄製」選單裡面可以設定錄影時要從哪個裝置擷取聲音，如果不希望錄下滑鼠指標的圖示，也可取消「包含游標」這選項。

oCam_04

 

第5步  「快速鍵」選單裡可以指定使用哪些鍵盤快速鍵來錄影、抓圖或選取抓圖區域，相當方便。

oCam_05

 

限制錄影時間長度，避免錄太長、檔案太大，或者可以每 10 分鐘休息一下。

oCam_06

 

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較舊的留言
  1. DD 說道：
    01-22, 2017 at 下午 9:31.03

    我的是 win10,錄影時間較長,1 分鐘後會有聲音跟影像不同步的狀況，畫面就停住了,要如何解決~

    回覆
  2. 說道：
    11-03, 2016 at 上午 1:40.25

    暈, 越改版越多廣告, 現在每按個按鈕都彈出廣告, 叫人怎麼錄?? 就錄彈出來的廣告好了。找了另一個工具 ActivePresenter, 感覺不錯, 已決定轉用了

    回覆
  3. 訪客 說道：
    07-03, 2016 at 下午 1:26.54

    這軟體錄製影片會有殘影~~~是因為是免費版的關係嗎？

    回覆
  4. ERIC 說道：
    02-21, 2016 at 上午 1:57.35

    你好! 如果是使用STARPLAYER的播放程式時OCAM無法使用，請問有別的側錄程式可以使用嗎? 我已經搜尋了Apowersoft的螢幕錄影王也是無法的

    回覆
  5. yh206 說道：
    11-19, 2015 at 上午 11:05.08

    你好，請問該怎麼處理刪除舊版重新安裝後卻開不起來的問題呢～安裝的時候一直出現有些檔案存取被拒之類的提示…

    回覆
  6. nonn 說道：
    11-04, 2015 at 下午 6:21.32

    官網已更新 v157.0 (NEW!)
    也感謝您的分享^—^

    回覆
  7. 涼麵 說道：
    10-19, 2015 at 下午 5:59.21

    錄影流暢，錄影到後期會有聲音跟影像不同步的狀況，這跟電腦設備有關嗎??

    回覆
  8. 阿夆 說道：
    09-30, 2015 at 下午 10:21.03

    請大家多多支持我喔！

    回覆
  9. 癸安 說道：
    09-17, 2015 at 上午 10:58.32

    為什麼我要錄製的時候
    都會跳出 the caller is requesting exclusive-mode use of the endpoint device,but the user has disabled exclusive-mode use of the device.

    回覆
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