Weathershot 天天拍照打卡，記錄天氣與人事物變化

Weathershot 天氣打卡照相機

很久很久以前介紹過 Instaweather 這個程式，主要功能就是拍照、打卡然後用很漂亮的版型標上地點、天氣與各種資訊後分享出去給親朋好友看。

後來這個APP又更新、轉型成更完整有趣的新應用程式。除了原本的拍照打卡、疊加天氣資訊等內容之外，新版還提供了更多花俏、有趣、高質感的貼圖、表情圖示與版面設計，直接點選套用就能製作出相當美的打卡照。此外還整合了徽章獎勵制度跟社群追蹤的功能，讓我們能訂閱其他”很會”的網友，看看他們每天的日常與美好的一切。

如果你每天想什麼、做什麼、吃什麼、喝什麼..不想那麼高調在IG被看被評論，Weathershot 是一個很有趣且不那麼容易被發現的小社群，，

當然拍好的打卡照還是都能分享到FB,IG,LINE 或其他網站去，相當簡單好用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Weathershot
  • 軟體版本：5.9.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文.. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，可付費升級其他進階功能
  • 檔案大小：303.5MB
  • 系統支援：iPhone, Android
  • 官方網站：byss mobile
  • 軟體下載：iPhone 版下載Android 版下載
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最後更新：05-26, 2024 上午 10:04

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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