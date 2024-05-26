Weathershot 天天拍照打卡，記錄天氣與人事物變化

Weathershot 天氣打卡照相機

很久很久以前介紹過 Instaweather 這個程式，主要功能就是拍照、打卡然後用很漂亮的版型標上地點、天氣與各種資訊後分享出去給親朋好友看。

後來這個APP又更新、轉型成更完整有趣的新應用程式。除了原本的拍照打卡、疊加天氣資訊等內容之外，新版還提供了更多花俏、有趣、高質感的貼圖、表情圖示與版面設計，直接點選套用就能製作出相當美的打卡照。此外還整合了徽章獎勵制度跟社群追蹤的功能，讓我們能訂閱其他”很會”的網友，看看他們每天的日常與美好的一切。

如果你每天想什麼、做什麼、吃什麼、喝什麼..不想那麼高調在IG被看被評論，Weathershot 是一個很有趣且不那麼容易被發現的小社群，，

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當然拍好的打卡照還是都能分享到FB,IG,LINE 或其他網站去，相當簡單好用。