SurFast Video Downloader 抖音、YT、FB、IG.. 影片下載軟體

SurFast Video Downloader 是一個速度相當快的全功能影片、音樂下載軟體，支援幾乎全部常見、常用的各種影音網站或社群網站。與其他類似軟體不同的是，SurFast 除了儘可能的支援最新、最齊全的網站之外，還提供了直接將影音內容的網址下載、轉檔成 MP4、FLV、AVI、MOV 等格式，一樣也支援播放清單、串流直播和頻道下載..等，另外還提供了頻道與直播的自動追蹤、下載功能。

除此之外，還提供了簡單的「剪輯並下載」的功能，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SurFast Video Downloader

SurFast Video Downloader 軟體版本： 2.0.1

2.0.1 軟體語言： 繁體中文、英文…多國語言

繁體中文、英文…多國語言 軟體性質： 試用版（進階功能需付費升級）

試用版（進階功能需付費升級） 檔案大小： 1.69 MB

1.69 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11, macOS

Windows 7/8/10/11, macOS 官方網站： Nabla Mind

Nabla Mind 軟體下載： Download 下載

能讓我們預先選取要保留的部分片段、再下載回來，不用每次都塞一堆不必要的前後廣告或無關的內容。至於音樂的部分也提供了「視訊轉 MP3」的功能，快速將多個影片當轉成 MP3 或其他格式的音樂檔，相當方便。

免費版不支援1080p的影片下載，請選較低的解析度才能下載。

此為試用版軟體，部分功能需付費升級才可使用…