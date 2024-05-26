SurFast Video Downloader 抖音、YT、FB、IG.. 影片下載軟體

SurFast Video Downloader 是一個速度相當快的全功能影片、音樂下載軟體，支援幾乎全部常見、常用的各種影音網站或社群網站。與其他類似軟體不同的是，SurFast 除了儘可能的支援最新、最齊全的網站之外，還提供了直接將影音內容的網址下載、轉檔成 MP4、FLV、AVI、MOV 等格式，一樣也支援播放清單、串流直播和頻道下載..等，另外還提供了頻道與直播的自動追蹤、下載功能。

除此之外，還提供了簡單的「剪輯並下載」的功能，，

能讓我們預先選取要保留的部分片段、再下載回來，不用每次都塞一堆不必要的前後廣告或無關的內容。至於音樂的部分也提供了「視訊轉 MP3」的功能，快速將多個影片當轉成 MP3 或其他格式的音樂檔，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SurFast Video Downloader
  • 軟體版本：2.0.1
  • 軟體語言：繁體中文、英文…多國語言
  • 軟體性質：試用版（進階功能需付費升級）
  • 檔案大小：1.69 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11, macOS
  • 官方網站：Nabla Mind
  • 軟體下載：Download 下載

免費版不支援1080p的影片下載，請選較低的解析度才能下載。

此為試用版軟體，部分功能需付費升級才可使用…

最後更新：05-26, 2024 上午 9:00

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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