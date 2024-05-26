SurFast Video Downloader 抖音、YT、FB、IG.. 影片下載軟體
SurFast Video Downloader 是一個速度相當快的全功能影片、音樂下載軟體，支援幾乎全部常見、常用的各種影音網站或社群網站。與其他類似軟體不同的是，SurFast 除了儘可能的支援最新、最齊全的網站之外，還提供了直接將影音內容的網址下載、轉檔成 MP4、FLV、AVI、MOV 等格式，一樣也支援播放清單、串流直播和頻道下載..等，另外還提供了頻道與直播的自動追蹤、下載功能。
除此之外，還提供了簡單的「剪輯並下載」的功能，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：SurFast Video Downloader
- 軟體版本：2.0.1
- 軟體語言：繁體中文、英文…多國語言
- 軟體性質：試用版（進階功能需付費升級）
- 檔案大小：1.69 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11, macOS
- 官方網站：Nabla Mind
- 軟體下載：Download 下載
免費版不支援1080p的影片下載，請選較低的解析度才能下載。
此為試用版軟體，部分功能需付費升級才可使用…，