WavePad 音樂編輯、剪接軟體

WavePad 是個操作簡單、功能豐富的聲音檔剪接編輯軟體，除了一般錄音、多音檔混音合併之外我們也可以直接用圖形化的方式來複製、插入、分割、修剪.. 你的錄音檔，把多餘、不必要的部分剪掉或幫我們的歌曲加一些簡單的特效。

當然也包含常見的音量擴音、標準化、漸入漸出、均化、降噪、去除（降低）人聲… 等，一次還能批次處理多個檔案，方便我們快速完成各種編輯、調整工作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WavePad Sound Editor
  • 軟體版本：19.10
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：2.94MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.nch.com.au/
  • 軟體下載：Download 下載

WavePad 主要功能：

  • 包括了剪切、拷貝、粘貼、刪除、插入、靜音、自動裁剪等多種編輯功能
  • 提供了amplify, normalize, equalizer, envelope, reverb, echo, reverse 等多種音效
  • 集成 VST 插件支持, 專業人士可使用上千種外部的工具和音效
  • 支援幾乎所有的音頻格式，包括mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real audio, ogg, aac, m4a, mid, amr等等
  • 批次處理大量音效並轉換上千個檔案
  • 定位、搜索和標記功能讓您準確地編輯音頻
  • 設定書簽和區域可輕鬆地在長音頻中查找和組裝音頻片段
  • 提供了多種工具, 包括：頻譜分析(FFT)、語言合成(text-to-speech)以及聲音變換等
  • 音頻修正功能如降噪和雜音清除
  • 支持從6到96kHz的采樣頻率, 立體聲和單聲道, 8位、16位、24位 以及 32 位多種不同采樣位數
  • 能夠直接和 MixPad多音軌錄音混音軟體協同工作
  • 界面直觀簡單易用

最後更新：03-17, 2024 上午 8:39

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Author: 不來恩

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