WavePad 音樂編輯、剪接軟體
WavePad 是個操作簡單、功能豐富的聲音檔剪接編輯軟體，除了一般錄音、多音檔混音合併之外我們也可以直接用圖形化的方式來複製、插入、分割、修剪.. 你的錄音檔，把多餘、不必要的部分剪掉或幫我們的歌曲加一些簡單的特效。
當然也包含常見的音量擴音、標準化、漸入漸出、均化、降噪、去除（降低）人聲… 等，一次還能批次處理多個檔案，方便我們快速完成各種編輯、調整工作。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：WavePad Sound Editor
- 軟體版本：19.10
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：2.94MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://www.nch.com.au/
- 軟體下載：Download 下載
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WavePad 主要功能：
- 包括了剪切、拷貝、粘貼、刪除、插入、靜音、自動裁剪等多種編輯功能
- 提供了amplify, normalize, equalizer, envelope, reverb, echo, reverse 等多種音效
- 集成 VST 插件支持, 專業人士可使用上千種外部的工具和音效
- 支援幾乎所有的音頻格式，包括mp3, wav, vox, gsm, wma, au, aif, flac, real audio, ogg, aac, m4a, mid, amr等等
- 批次處理大量音效並轉換上千個檔案
- 定位、搜索和標記功能讓您準確地編輯音頻
- 設定書簽和區域可輕鬆地在長音頻中查找和組裝音頻片段
- 提供了多種工具, 包括：頻譜分析(FFT)、語言合成(text-to-speech)以及聲音變換等
- 音頻修正功能如降噪和雜音清除
- 支持從6到96kHz的采樣頻率, 立體聲和單聲道, 8位、16位、24位 以及 32 位多種不同采樣位數
- 能夠直接和 MixPad多音軌錄音混音軟體協同工作
- 界面直觀簡單易用