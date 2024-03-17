WavePad 音樂編輯、剪接軟體

WavePad 是個操作簡單、功能豐富的聲音檔剪接編輯軟體，除了一般錄音、多音檔混音合併之外我們也可以直接用圖形化的方式來複製、插入、分割、修剪.. 你的錄音檔，把多餘、不必要的部分剪掉或幫我們的歌曲加一些簡單的特效。

當然也包含常見的音量擴音、標準化、漸入漸出、均化、降噪、去除（降低）人聲… 等，一次還能批次處理多個檔案，方便我們快速完成各種編輯、調整工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor 軟體版本： 19.10

19.10 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 2.94MB

2.94MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： https://www.nch.com.au/

https://www.nch.com.au/ 軟體下載： Download 下載