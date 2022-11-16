[免費] Wave Editor 快速編輯手機鈴聲、MP3音樂的小工具

2022/11/16 更新： 軟體版本更新至 v4.3.0.0 最新版，

之前曾經介紹過免費的「Audacity 合併/分割/編輯MP3音樂檔、手機鈴聲」軟體，他的功能很強大，不過看起來似乎複雜了些。

而剛剛看到的這個 Wave Editor 音樂檔編輯軟體則單純了許多，支援絕大多數使用者比較常用到的變大聲、變小聲、淡入淡出、段落裁切….等常用功能，，

另外也可插入空白段落（靜音）、讓音樂倒著唱、Normalize、還有一些聲音調校功能，算是滿簡單好用的小工具。

如果你有快速裁切、簡單編輯音樂檔的需求，都可以直接下載免費的 Wave Editor 來用（新版軟體已內建中文界面）。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Wave Editor

Wave Editor 軟體版本： 4.3.0.0

4.3.0.0 軟體語言： 繁體中文, 英文…等多國語言

繁體中文, 英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.95 MB

1.95 MB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： Wave Editor

Wave Editor 軟體下載： Download 下載

Wave Editor可支援的檔案格式：MP3, WMA, WAV (PCM, ADPCM, GSM61, DSP, A-LAW, U-LAW and more...)



新版軟體已內建繁體中文界面。

一、裁剪你需要的段落，另存成MP3

第1步 安裝好Wave Editor軟體並開啟主程式後，按一下工具列上的〔OPEN〕圖示，選取你要編輯的MP3音樂檔，再按一下〔開啟舊檔〕按鈕。

第2步 順利將你要編輯的音樂檔匯入Wave Editor後，我們可以用滑鼠在視窗中間的音波時間軸中點選、再按一下上方的〔►〕播放音樂。如果你想將某一個段落的音樂擷取下來、另存新檔的話，可以先用滑鼠左鍵選取你要的段落，然後在反白的段落中按右鍵→【Save Selected As… 】。

第3步 接著會出現「另存新檔」的視窗，請再依照指示選擇儲存為MP3或WAV格式的檔案。儲存好之後，該首MP3歌曲裡面就只會有你所選取的段落而已。

如果你想將其他歌曲的某一段音樂插入目前歌曲中，可以再開啟另外一個Wave Editor視窗，匯入另外一首歌曲後，將你指定的段落選取起來，在反白的段落按右鍵再按【COPY】。回到目前視窗後，在你指定的位置再按一下右鍵、【Paste】即可將他插入到你指定的位置。