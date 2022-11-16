[免費] Wave Editor 快速編輯手機鈴聲、MP3音樂的小工具
2022/11/16 更新：軟體版本更新至 v4.3.0.0 最新版，
之前曾經介紹過免費的「Audacity 合併/分割/編輯MP3音樂檔、手機鈴聲」軟體，他的功能很強大，不過看起來似乎複雜了些。
而剛剛看到的這個 Wave Editor 音樂檔編輯軟體則單純了許多，支援絕大多數使用者比較常用到的變大聲、變小聲、淡入淡出、段落裁切….等常用功能，，
如果你有快速裁切、簡單編輯音樂檔的需求，都可以直接下載免費的 Wave Editor 來用（新版軟體已內建中文界面）。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Wave Editor
- 軟體版本：4.3.0.0
- 軟體語言：繁體中文, 英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.95 MB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：Wave Editor
- 軟體下載：Download 下載
Wave Editor可支援的檔案格式：MP3, WMA, WAV (PCM, ADPCM, GSM61, DSP, A-LAW, U-LAW and more...)
新版軟體已內建繁體中文界面。
一、裁剪你需要的段落，另存成MP3
第1步 安裝好Wave Editor軟體並開啟主程式後，按一下工具列上的〔OPEN〕圖示，選取你要編輯的MP3音樂檔，再按一下〔開啟舊檔〕按鈕。
第2步 順利將你要編輯的音樂檔匯入Wave Editor後，我們可以用滑鼠在視窗中間的音波時間軸中點選、再按一下上方的〔►〕播放音樂。如果你想將某一個段落的音樂擷取下來、另存新檔的話，可以先用滑鼠左鍵選取你要的段落，然後在反白的段落中按右鍵→【Save Selected As… 】。
第3步 接著會出現「另存新檔」的視窗，請再依照指示選擇儲存為MP3或WAV格式的檔案。儲存好之後，該首MP3歌曲裡面就只會有你所選取的段落而已。
如果你想將其他歌曲的某一段音樂插入目前歌曲中，可以再開啟另外一個Wave Editor視窗，匯入另外一首歌曲後，將你指定的段落選取起來，在反白的段落按右鍵再按【COPY】。回到目前視窗後，在你指定的位置再按一下右鍵、【Paste】即可將他插入到你指定的位置。，
訪客留言：
33 Replies to “[免費] Wave Editor 快速編輯手機鈴聲、MP3音樂的小工具”
用到後面問題越來越多!
聲音的質量會跑掉，遺下便男生變慢，一下便女生變快
後來有改善了許多，再看看
在Evernot的錄音,切掉不要的一大段部分後,存成 wave檔, 竟比原檔大5倍多(從20.7mb變成108mb),即使轉成mp3, 也是原來的1.5倍. 裁剪後檔案怎反而變大吶???
你仔細看剪下來的 WAV 檔案的音訊位元率會變成 256kbps，
我自己本身錄下的檔案的音訊位元率只有 64kpbs，這是檔案變大的主要原因。
thank u so much!!
請問為什麼我剪下的歌曲都會有雜音該如何解決?
請問為什麼我剪下的歌曲都會有雜音該如何解決?
您好，不知為何不能貼上ㄟ…
能不能混合卡啦伴唱左右兩聲道.
no
這個軟體簡單好用,可是無法使用【Paste】將某一段音樂插入目前歌曲中。
嗯”好用”’又簡單””
簡單~好用~說的明白!
請問為何我複製好音樂後卻無法貼上?
像不來恩大大裡的截圖也是 paste的圖示無法點選
請問是程式本身的問題嗎? 是的話也就只有認了(哭)
煩請不來恩大大幫忙看一下了…thx!!!
mp3DirectCut 也是一款內建繁中，簡單又好用的 MP3 剪輯工具唷！
下了!有說明圖很用心!
大大~推薦你可以試試看以下這個軟體~這是我自己在使用的!滿好用的!!下面是我的網頁載點(大大推薦軟體功能此軟體皆有)
http://lovejolin1223.myweb.hinet.net/computer/mp3.exe
此版本支援到哪我是不知道~因為小弟我只有在剪MP3而已~
全中文化喔!有使用問題可以寄信給我!!
難得看到這麼努力的大大~小弟我雖然昨天才加入訂閱~但永遠支持你~加油!!
偷偷打個廣告~有興趣做鈴聲的各位~可以加入奇摩家族(mp3鈴聲製作中心)目前誠徵製作鈴聲員
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