TotalEdit Pro v5.7 專業版程式碼、純文字編輯器
一個免費且功能強大的程式碼編輯器，可取代 Windows 內建的記事本軟體，對於時常編輯、維護網頁程式碼（PHP, HTML, Javascript, Ruby, JSP..）或分析管理資料庫（ Oracle, MS SQL Server, MySQL）與其他應用程式編修檢測.. 等工作，全功能的 TotalEdit Pro 提供一個想當便捷好用的作業環境。
提供各種常用的自動化編輯功能與設定，另可透過外掛程式的方式來擴充支援與應用，還可支援各種巨集、專案管理、版本控制、拼字檢查與FTP， SFTP檔案管理.. 等，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：TotalEdit Pro
- 軟體版本：5.7
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體，已提供序號註冊使用 ↓↓↓↓↓
- 檔案大小：8.49 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：CoderTools
- 軟體下載：Download 下載
軟體註冊序號：2D5B073C-93D0-6D40-8970-B041-C2C