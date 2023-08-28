TotalEdit Pro v5.7 專業版程式碼、純文字編輯器

一個免費且功能強大的程式碼編輯器，可取代 Windows 內建的記事本軟體，對於時常編輯、維護網頁程式碼（PHP, HTML, Javascript, Ruby, JSP..）或分析管理資料庫（ Oracle, MS SQL Server, MySQL）與其他應用程式編修檢測.. 等工作，全功能的 TotalEdit Pro 提供一個想當便捷好用的作業環境。

提供各種常用的自動化編輯功能與設定，另可透過外掛程式的方式來擴充支援與應用，還可支援各種巨集、專案管理、版本控制、拼字檢查與FTP， SFTP檔案管理.. 等，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： TotalEdit Pro

TotalEdit Pro 軟體版本： 5.7

5.7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體，已提供序號註冊使用 ↓↓↓↓↓

免費軟體，已提供序號註冊使用 ↓↓↓↓↓ 檔案大小： 8.49 MB

8.49 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： CoderTools

CoderTools 軟體下載：Download 下載

軟體註冊序號： 2D5B073C-93D0-6D40-8970-B041-C2C

軟體操作界面：

對程式開發需要用到的功能幾乎都能輕鬆上手。