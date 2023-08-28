JDownloader 2.0.1 免費空間檔案自動下載工具（繁體中文版）

JDownloader 是個免費、開放原始碼的軟體，主要功能就是用來幫我們下載免費空間網站上的一堆檔案。當我們開啟JDownloader下載工具時，會自動監視系統剪貼簿中的連結，分析完後只要按一下即可快速下載免費空間網站中的檔案。

JDownloader目前可支援110個常見的免費空間網站，可透過程式與外掛的方式自動更新支援更多下載網站、下載安裝更多支援功能。JDownloader是用JAVA寫成，分別提供了Windows、Linux、Mac...等系統版可用的版本，跟其他類似軟體比起來，，

最大特色是某些下載網站可支援自動輸入圖形辨識碼，也可支援多檔案同時下載、多段分割下載、檔案自動解壓縮功能，還可支援特殊編碼的下載網址，另外也可支援RSDF、CCF、DLC等格式的特殊下載檔。

JDownloader操作起來相當簡單易用，提供多國語言介面，安裝好軟體之後可以選擇繁體中文或簡體中文等操作介面。不過有個缺點是啟動速度比較慢，一開始得耐心等等。另外一個缺點是，目前版本的繁體中文語系在某些情況下會無法正常顯示，畫面上的文字都會是一格一格的，建議先切換成簡體中文或英文版來用。

JDownloader v2.0.0.1 新版操作界面：

使用方法：

第1步 安裝時如果出現以下畫面，請點選「No, Thanks.」再按「Install」按鈕，避免被廣告吵死。

第2步 安裝好軟體時，會出現一個語系選擇清單讓我們選擇，目前測試在某些情況下繁體中文可能會有些問題，建議暫時先選擇英文或簡體中文語系。

第3步 啟動JDownloader軟體之後，它會自動監視系統剪貼簿中的網址，如果有從論壇或網頁中複製了可用的檔案下載網址，會自動偵測並顯示在「連結抓取器」頁面，如果你想下載某個檔案，可以選取後按左上角的「►」或按右鍵再點「繼續」，開始下載。

第4步 開始下載後，會在「下載」頁面自動排程、進行下載任務。在某些情況下如果無法自行辨認圖形辨識碼，則會跳出來讓我們手動輸入。