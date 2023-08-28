JDownloader 2.0.1 免費空間檔案自動下載工具（繁體中文版）
JDownloader 是個免費、開放原始碼的軟體，主要功能就是用來幫我們下載免費空間網站上的一堆檔案。當我們開啟JDownloader下載工具時，會自動監視系統剪貼簿中的連結，分析完後只要按一下即可快速下載免費空間網站中的檔案。
JDownloader目前可支援110個常見的免費空間網站，可透過程式與外掛的方式自動更新支援更多下載網站、下載安裝更多支援功能。JDownloader是用JAVA寫成，分別提供了Windows、Linux、Mac...等系統版可用的版本，跟其他類似軟體比起來，，
JDownloader操作起來相當簡單易用，提供多國語言介面，安裝好軟體之後可以選擇繁體中文或簡體中文等操作介面。不過有個缺點是啟動速度比較慢，一開始得耐心等等。另外一個缺點是，目前版本的繁體中文語系在某些情況下會無法正常顯示，畫面上的文字都會是一格一格的，建議先切換成簡體中文或英文版來用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：JDownloader
- 軟體版本：2.0.1.0
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：27.8MB
- 系統支援：Windows、Linux、Mac OS X
- 官方網站：http://jdownloader.org/
- 軟體下載：按這裡
JDownloader v2.0.0.1 新版操作界面：
使用方法：
第1步 安裝時如果出現以下畫面，請點選「No, Thanks.」再按「Install」按鈕，避免被廣告吵死。
第2步 安裝好軟體時，會出現一個語系選擇清單讓我們選擇，目前測試在某些情況下繁體中文可能會有些問題，建議暫時先選擇英文或簡體中文語系。
第3步 啟動JDownloader軟體之後，它會自動監視系統剪貼簿中的網址，如果有從論壇或網頁中複製了可用的檔案下載網址，會自動偵測並顯示在「連結抓取器」頁面，如果你想下載某個檔案，可以選取後按左上角的「►」或按右鍵再點「繼續」，開始下載。
第4步 開始下載後，會在「下載」頁面自動排程、進行下載任務。在某些情況下如果無法自行辨認圖形辨識碼，則會跳出來讓我們手動輸入。
訪客留言：
22 Replies to “JDownloader 2.0.1 免費空間檔案自動下載工具（繁體中文版）”
我想知道 這有沒有跨到gogobox
或者其他能跨gogobox的下載器!?
他們的下載器都很慢 (除非付錢
我用JDownloader v0.9581版本
可是最近複製網址時，可以連結 卻無法正確讀取到檔案
這是為什麼呢 之前都不會的說(大都連結”MEGE”)
想請問各位達人
JDownloader本來用的好好的
最近不知什麼原因
只要JDownloader Update或是電腦關機之後
在下載視窗所有的下載連結點都沒了
心好痛
可否解答一下
tks
我下載後～安裝的畫面和版主的不同亦只有英文或德文選擇…２個選擇也是亂碼…而且…360發現有病毒…
不知這www.zqydy.com空間可用否
貼上網址 抓不到連結
我去很多地方查都說到使用者介面改樣式
但是一打開都是方格怎麼看…?
還是在別的地方= =
有人可以告訴我嗎?