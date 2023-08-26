Win32 Disk Imager 完整備份還原、轉移記憶卡隨身碟

「Win32 磁碟映像檔工具」是一個磁碟映像檔製作、還原工具，可以幫我們將 USB磁碟、記憶卡、隨身碟… 等整個儲存空間完整、100%備份成單一 .img 格式的映像檔，方便儲存、備份或傳送到其他電腦去。

最近剛好要更新車子的導航圖資，就找到了這個好用的小工具。我們可以將原本儲存在記憶卡的內容完整備份下來，也可轉移、還原到其他新的記憶卡中，避免花很多錢買來的原始卡片遺失或損壞等造成問題。

使用方法也很簡單，就是插入記憶卡、設定映像檔名稱並選擇要備份的裝置，，

使用方法：

按下「讀取」後就可以開始備份。如果要還原的話，就反過來再按「寫入資料到「裝置」中」的按鈕即可。

第1步 開啟「Win32 磁碟映像檔工具」軟體視窗，先在「映像檔」方框選擇備份檔的檔名與儲存位置，然後在「裝置」中點選你要備份哪個磁碟機的內容。

第2步 接著按「讀取」，即可開始備份。依照磁碟機的大小與檔案量不同，可能需要很長的時間才能完成。

第3步 完成後，可以看到一個副檔名為「.img」的檔案，這就是整個記憶卡或隨身碟的完整備份檔。

日後要還原或轉移所有內容到另外一個隨身碟或記憶卡的話，可以按「寫入資料到「裝置」中」按鈕還原。