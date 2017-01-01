NetworkTrafficView 是個免費的網路流量監控軟體，跟一般類似軟體不同的是，它並不是單純顯示電腦整體的上傳/下載流量統計，而是針對指定網路卡列出不同應用程式、軟體或服務的全部對外連線資訊。讓我們可以在執行或安裝某個軟體後，輕鬆看出該程式或服務是否在什麼時候對外連線、透過什麼通訊協定、連線到哪個 IP 或網站，或者對外傳送了多少資料…等。

可監控的項目包含 TCP/UDP/ICMP 等通訊協定類型、透過 IPv4 或 IPv6、來源位址、目的地 IP 位址、連接埠、服務名稱、傳送的封包數量、封包大小、全部資料量、連線速度、連線時間、對外連線的持續時間…. 等等各式資訊。

如果你擔心什麼軟體是不是會在背後幹什麼壞事，透過 NetworkTrafficView 可以看出一些網路方面的可能異常狀況，也可輕易抓出它到底把資料傳到哪去了。