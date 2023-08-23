DupHunter 重複照片、相似圖片搜尋移除工具

我們常會幫電腦或手機裡面的資料、照片做備份，不過時間久了、次數多了，可能一不小心就重複備份了一樣的內容也不知道，平白浪費了許多硬碟儲存空間。

如果你想知道硬碟裡哪些圖檔或照片是重複的，可以試試看 DupHunter 這個重複、相似照片搜尋比對工具。我們可快速找出指定資料夾中完全一樣的重複照片，或依照相似度百分比95%、90%、85%、80%、75%、70%… 等模式來搜尋相似的圖檔，仔細檢查後再刪除、釋出可用的其他硬碟空間。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DupHunter

DupHunter 軟體版本： 3.0

3.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版（需註冊才能直接刪除重複檔案）

試用版（需註冊才能直接刪除重複檔案） 檔案大小： 7.90 MB

7.90 MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： https://www.duphunter.com/

https://www.duphunter.com/ 軟體下載：Download 下載

使用方法：

第1步 安裝好 DupHunter 軟體開啟之後，，

按一下左上角的「」按鈕，再點「」檢測你指定的資料夾與子資料夾。

第2步 接著按「Similar」按鈕，即可開始搜尋重複圖檔。亦可按「Similar」按鈕右邊的三角形圖示選擇相似百分比，讓我們找出很接近的圖檔，檢查看看是不是要刪掉。