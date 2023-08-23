PhotoScissors 全自動移除圖片背景，照片去背更方便！

以前要幫照片「去背」其實是有點麻煩的小事，後來各種軟體慢慢發展之後，變得越來越簡單，甚至還有一些網站可以直接自動化處理，連設定都不用就直接幫我們把雜亂的背景畫面去除掉，PhotoScissors 這個網站就提供這樣的服務。

我們不需要在電腦或手機安裝軟體、APP，只要用瀏覽器開啟 PhotoScissors 網站再選取、上傳你要處理的照片，，

上傳完成後馬上可以自動處理好。除了去背之外，還提供了圖檔大小修改、自訂背景圖、添加文字、貼圖與圖案設計，還能在做好的圖片上方式自訂的 QRCode，感覺拿來做個簡單的海報或名片也很方便。

  • 網站名稱：PhotoScissors
  • 網站網址：https://photoscissors.com/
  • 支援格式：JPG, PNG, WebP
  • 檔案大小：10MB 以下
  • 使用限制：免費版僅提供較低解析度的照片輸出儲存

使用方法：

第1步 開啟 PhotoScissors 網站，點一下「Upload Image」選取並上傳你要去背的照片。

第2步 上傳完成後會自動去背、保留主要人物或圖案，如果你不需要做什麼編輯處理，可以直接按右上角的「Download」按鈕下載。

第3步 左邊工具列會有一些功能，可以抽換背景圖案、加入圖片、加入文字…等等簡單的設計。

第4步 全部完成後按「Download」下載，未註冊的話僅能下載較低解析度的圖。

最後更新：08-23, 2023 下午 1:47

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *