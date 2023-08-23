PhotoScissors 全自動移除圖片背景，照片去背更方便！

以前要幫照片「去背」其實是有點麻煩的小事，後來各種軟體慢慢發展之後，變得越來越簡單，甚至還有一些網站可以直接自動化處理，連設定都不用就直接幫我們把雜亂的背景畫面去除掉，PhotoScissors 這個網站就提供這樣的服務。

我們不需要在電腦或手機安裝軟體、APP，只要用瀏覽器開啟 PhotoScissors 網站再選取、上傳你要處理的照片，，

網站名稱： PhotoScissors

PhotoScissors 網站網址： https://photoscissors.com/

https://photoscissors.com/ 支援格式： JPG, PNG, WebP

JPG, PNG, WebP 檔案大小： 10MB 以下

10MB 以下 使用限制：免費版僅提供較低解析度的照片輸出儲存

使用方法：

上傳完成後馬上可以自動處理好。除了去背之外，還提供了圖檔大小修改、自訂背景圖、添加文字、貼圖與圖案設計，還能在做好的圖片上方式自訂的 QRCode，感覺拿來做個簡單的海報或名片也很方便。

第1步 開啟 PhotoScissors 網站，點一下「Upload Image」選取並上傳你要去背的照片。

第2步 上傳完成後會自動去背、保留主要人物或圖案，如果你不需要做什麼編輯處理，可以直接按右上角的「Download」按鈕下載。

第3步 左邊工具列會有一些功能，可以抽換背景圖案、加入圖片、加入文字…等等簡單的設計。