Glary Disk Cleaner 電腦垃圾清除工具，保護隱私、電腦更快

Glary Disk Cleaner 是個速度相當快的磁碟清理工具，主要功能就是幫我們掃描、檢查硬碟裡面有什麼用不到的東西，包含一些系統或應用程式的暫存檔、移除不乾淨的軟體殘留檔案、縮圖、系統錯誤報告、快取、刪掉也沒關係的系統記錄檔與各種牽涉到個人隱私與上網記錄等資訊…等，如果你覺得電腦硬碟空間快不夠用了或電腦運作速度似乎有點慢了… ，可以先試試看用 Glary Disk Cleaner 來掃描、清理看看。

Glary Disk Cleaner 的使用方法很簡單，，

先從左邊點選要清理的檔案類型，右邊會列出會被清除的詳細清單並顯示可空出多少硬碟空間。除了掃描速度很快之外，還能另外設定排除清單，避免刪掉你的重要檔案或其他可能還有用處的東西。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Glary Disk Cleaner
  • 軟體版本：5.0.1.283
  • 軟體語言：繁體中文、英文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體他
  • 檔案大小：9.87 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.glarysoft.com/disk-cleaner/
  • 軟體下載：Download 下載

操作界面：

從左邊勾選你要清理的項目，再按右上角的「開始清理」按鈕。

清理完成後，會顯示刪除了多少東西、空出多少可用空間。

另外還有「忽略列表」可以用，避免清掉你還要用的東西。

最後更新：12-01, 2022 上午 12:08

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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