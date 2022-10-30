Wireshark v4.0.1 網路流量監控、封包分析工具

Wireshark 是個相當有名的網路流量分析工具，可完整擷取安裝在電腦中各個網路介面的進出封包來監控有線、無線網路或USB網卡等流量內容。方便我們仔細比對每一個流過的封包細節與表頭、內容資訊等，判斷出網路流量的屬性、來源去向與使用的連接埠、通訊協定、應用程式… 等各種細節。

在 Wireshark 中擷取到的內容分成三個視窗，分別是封包清單、封包內容與位元組資訊，我們可透過 Capture filter 或 Display filter 來過濾或用指定語法來篩選想要找的資訊。另外還可針對不同的內容套用不同的顏色，，

方便我們分析、統計擷取到的流量細節，找出網路是不是有哪裡有問題，或是不是有哪些病毒木馬暗地在電腦中偷偷傳送資料或被什麼東西攻擊了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱： Wireshark
  • 軟體版本：4.0.1
  • 軟體語言：英文、簡體中文…. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：75 MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：https://www.wireshark.org/
  • 軟體下載：Download 下載

Wireshark 軟體操作界面：

選擇要監控哪個網路介面的流量…


開始擷取封包細節。

其他過濾與分析工具..

最後更新：10-30, 2022 下午 7:56

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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