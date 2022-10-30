Wireshark v4.0.1 網路流量監控、封包分析工具
Wireshark 是個相當有名的網路流量分析工具，可完整擷取安裝在電腦中各個網路介面的進出封包來監控有線、無線網路或USB網卡等流量內容。方便我們仔細比對每一個流過的封包細節與表頭、內容資訊等，判斷出網路流量的屬性、來源去向與使用的連接埠、通訊協定、應用程式… 等各種細節。
在 Wireshark 中擷取到的內容分成三個視窗，分別是封包清單、封包內容與位元組資訊，我們可透過 Capture filter 或 Display filter 來過濾或用指定語法來篩選想要找的資訊。另外還可針對不同的內容套用不同的顏色，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱： Wireshark
- 軟體版本：4.0.1
- 軟體語言：英文、簡體中文…. 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
- 檔案大小：75 MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://www.wireshark.org/
- 軟體下載：Download 下載
Wireshark 軟體操作界面：
選擇要監控哪個網路介面的流量…
開始擷取封包細節。
其他過濾與分析工具..，