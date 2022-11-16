MouseTray 滑鼠移動速度快速修改工具

在使用電腦時，我們通常都會到系統的設定選單將滑鼠指標的移動速度設定一個最合適的狀態，方便我們更便捷快速的瀏覽網頁或拖拉檔案…。

不過偶爾需要用電腦繪圖、玩遊戲或做些比較精細的移動或控制時，可能又需要將滑鼠移動速度調慢一點才好用，如果你常常需要在滑鼠快一點、慢一點之間改來改去，，

又覺得每次都要到控制台的層層選單裡修改太麻煩的話，可以試試看 MouseTray 這個小工具。

啟動 MouseTray 後，桌面右下角會有個小選單，按一下圖示就能馬上改成你要的滑鼠移動速度。我們也可新增不同的方案來配合不同作業環境與使用目的下使用，隨時點選、切換，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：MouseTray
  • 軟體版本：1.0.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：522KB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：EsportToys
  • 軟體下載：Download 下載

MouseTray 軟體使用方法與操作界面

第1步 點一下桌面右下角的圖示就能馬上調整滑鼠指標的移動速度，看要加速、減速或怎樣都可以。

MouseTray 滑鼠移動速度快速修改工具

第2步 在 MouseTray 圖示上面按滑鼠右鍵再點「Preferences…」即可開啟設定視窗。

MouseTray 滑鼠移動速度快速修改工具

第3步 我們可以針對不同使用需求，新增不同的方案，下次直接點選就能改成你要的滑鼠移動模式。

MouseTray 滑鼠移動速度快速修改工具

最後更新：11-16, 2022 下午 7:20

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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