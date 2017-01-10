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[免費] FreeFileSync v8.8 同步備份、複製檔案與資料夾

freefilesync-200

2017/1/10 更新：軟體版本更新至 v8.8 最新版，此軟體同時提供 Windows, Mac 與 Ubuntu 等作業系統的版本。

FreeFileSync是個相當好用的資料夾比對、備份工具，透過簡單易懂的操作介面與高效能的檔案比對與資料複製功能，可幫我們直覺、快速地完成資料備份工作。

FreeFileSync除了內建檔案篩選與檔名、副檔名及資料夾名稱的過濾功能，也提供了「批次處理作業」的機制，我們可以將某些每天固定要執行的檔案備份工作儲存成一個批次檔，設定好之後，下次只要按兩下批次檔即可全自動執行指定的備份工作。相當適合下班前、出門前...快速備份好想要的檔案與資料。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FreeFileSync
  • 軟體版本：8.8
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.3 MB
  • 系統支援：Windows、Mac OS X、Ubuntu
  • 官方網站：http://freefilesync.sourceforge.net
  • 軟體下載：按這裡

注意！部分防毒軟體可能回報此一工具為惡意軟體，推測應該是軟體安裝步驟中可能會出現的廣告程式導致的，請在安裝過程中小心一點，不要按太快，連廣告跟工具列都一併裝了。

使用方法：

第1步  安裝好FreeFileSync軟體並啟動之後，可以直接在「進階」→「語言」的地方切換成「正體中文」語系，讓軟體顯示正常的中文字體。

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第2步  如果要同步備份或比對資料夾中的檔案，可以先在左右邊兩邊的方框中按「瀏覽…」按鈕選取你要備份的來源與標的資料夾，然後再按一下「比對」按鈕。

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第3步  比對完成後，左右資料夾的中間會有個檔案搬移狀態區，我們可以個別勾選哪些檔案要搬移或複製、哪些不要。

03

 

第4步  全部選取好之後，可以按一下右上角的「同步」按鈕，出現「同步預覽」視窗後再按「開始」，即可將兩邊資料夾的檔案同步更新、備份。

04

 

第5步  另外FreeFileSync也可支援「批次處理作業」功能，從選單中點選「進階」→「新建批次處理作業…」，即可開啟此功能，讓我們自行設定自動備份批次檔。

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第6步  在比對檔案或資料夾之前，也可以按一下左下角的「篩選檔案」圖示，讓我們篩選或過濾你要的或不要的檔案來進行處理。

06

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    01-10, 2017 at 下午 12:43.03

    Resilio Sync 飘过～～～

    回覆
  2. 阿索 說道：
    04-13, 2015 at 上午 8:09.11

    大大，檔案可能要檢查一下喔~

    回覆
  3. 123 說道：
    05-26, 2014 at 下午 3:20.48

    這類型的軟體大概是GoodSync最好用吧，不過免費版的有檔案數量限制

    回覆
  4. 漢堡 說道：
    05-26, 2014 at 上午 3:15.32

    大大，此軟體已更新至6.5

    2014.5.1

    回覆
  5. goomo 說道：
    03-01, 2013 at 上午 11:03.11

    大大 ~ 網路找到你的使用方法說明, 謝謝 ~ 收下了 ~ 不過提醒一下 ~ 此程式版本官方版只出到 5.12 而已 ~ 大大的版本標題有點怪怪的 !! ~

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