2017/1/10 更新：軟體版本更新至 v8.8 最新版，此軟體同時提供 Windows, Mac 與 Ubuntu 等作業系統的版本。

FreeFileSync是個相當好用的資料夾比對、備份工具，透過簡單易懂的操作介面與高效能的檔案比對與資料複製功能，可幫我們直覺、快速地完成資料備份工作。

FreeFileSync除了內建檔案篩選與檔名、副檔名及資料夾名稱的過濾功能，也提供了「批次處理作業」的機制，我們可以將某些每天固定要執行的檔案備份工作儲存成一個批次檔，設定好之後，下次只要按兩下批次檔即可全自動執行指定的備份工作。相當適合下班前、出門前...快速備份好想要的檔案與資料。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FreeFileSync

FreeFileSync 軟體版本： 8.8

8.8 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 10.3 MB

10.3 MB 系統支援： Windows、Mac OS X、Ubuntu

Windows、Mac OS X、Ubuntu 官方網站： http://freefilesync.sourceforge.net

http://freefilesync.sourceforge.net 軟體下載： 按這裡

注意！部分防毒軟體可能回報此一工具為惡意軟體，推測應該是軟體安裝步驟中可能會出現的廣告程式導致的，請在安裝過程中小心一點，不要按太快，連廣告跟工具列都一併裝了。

使用方法：

第1步 安裝好FreeFileSync軟體並啟動之後，可以直接在「進階」→「語言」的地方切換成「正體中文」語系，讓軟體顯示正常的中文字體。

第2步 如果要同步備份或比對資料夾中的檔案，可以先在左右邊兩邊的方框中按「瀏覽…」按鈕選取你要備份的來源與標的資料夾，然後再按一下「比對」按鈕。

第3步 比對完成後，左右資料夾的中間會有個檔案搬移狀態區，我們可以個別勾選哪些檔案要搬移或複製、哪些不要。

第4步 全部選取好之後，可以按一下右上角的「同步」按鈕，出現「同步預覽」視窗後再按「開始」，即可將兩邊資料夾的檔案同步更新、備份。

第5步 另外FreeFileSync也可支援「批次處理作業」功能，從選單中點選「進階」→「新建批次處理作業…」，即可開啟此功能，讓我們自行設定自動備份批次檔。

第6步 在比對檔案或資料夾之前，也可以按一下左下角的「篩選檔案」圖示，讓我們篩選或過濾你要的或不要的檔案來進行處理。