Super Simple 兒童英語輔助教學網站，各種教材、字卡、練習單、手工藝、著色圖免費下載！

「Super Simple」是一個內容非常豐富的兒童英語輔助教學網站，網站的創始人過去在日本東京的一個小教室教兒童英語時，發現當時在課堂上使用的歌曲教材，可能因為節奏太快、歌詞太複雜或難以結合手勢、舞蹈等，會讓許多學員不容易跟上而失去興趣。所以後來就開始著手製作原創歌曲，，

調整歌曲的節奏、將歌詞簡單化、搭配各種有趣的手勢等，讓孩子們可以更享受學習的樂趣。

後來，他們便創立了「Super Simple」將這些原創的歌曲、教學影片等教材，與世界各地的家長及老師們分享。現在，網站上除了有非常多的歌曲及影片外，也結合了更多不同類型的教材，像是字卡、著色圖、練習單、各種實體互動遊戲的教學等，還有許多手工藝的素材可供免費下載。

資源十分豐厚，而且可完全免費取用，無論是老師或家長，都可以在這裡找到非常實用的輔助教材哦！另外，「Super Simple」也有在 iOS 與 Android 雙平台上架，不過 App 內僅提供部份的內容可免費試用，若想要擁有完整的內容，就需要另外付費訂閱囉！

網頁畫面：

開啟網站後，就可以在上方看到許多的標籤，可快速找到各種需要的輔助教材。有歌曲、帶動唱影片、可免費列印的各種內容、教學、育兒、手工藝、活動等。





因為內容種類真的很多，如果是已經有想好某個主題，可到「THEMES」找找看有沒有符合的主題單元。





例如我想找與「食物」有關的教材，點入「FOOD」後，就可以找到各種不同種類但都跟食物相關的教學資源。





手工藝的部份則分為兩大類，一種是需要印製模板的，另一種則是屬於資源再利用的類型。點入都有更詳細的製作說明與教學。





接近節慶時，也會有一些相關的歌曲或影片可以馬上派上用場。網站的內容豐富，但這裡的版面有限，剩下的就留給大家去挖掘啦！