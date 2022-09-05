「Perfect Pour」水量時間差挑戰遊戲，你能倒出一杯完美高度的酒嗎？

「Perfect Pour」是一款與物理有些關係的倒酒遊戲，玩家在關卡中的目的就是要打開水龍頭將流出的酒裝到杯子的指定高度即可過關。倒酒是很容易的，但要倒的完美可能就沒那麼簡單了，，

倒超過或不及都算失敗，而要達到最完美的容量就得要抓準關閉水龍頭的時機啦！

因為從水龍頭到杯子的位置，可不一定都是直線，就算是直線也有高度距離的差別以及杯子容量的差異，太早或太晚關閉水龍頭都可能會產生失誤，各別說開發者可是絞盡腦汁，每個關卡都設下了不同的挑戰，看似簡單其實都是需要一點經驗與直覺的唷！

遊戲的判斷標準相當嚴格，就算只超過一點點，也都算失敗，必須重新挑戰。關卡一共設計了 70 關，每關依表現最多可獲得 3 顆星，沒有生命值或挑戰時間的限制，事事追求完美的朋友，每一關都能重覆挑戰到自己滿意為止，是一款蠻有趣的遊戲，有興趣的話可以一起來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Perfect Pour 軟體語言：英文 開發人員：Chocoarts 官方網站：http://chocoarts.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Perfect Pour」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊按鈕即可進入關卡。初次進入時會有簡單的玩法教學，按住螢幕任一處就能讓酒流出，放開則會停止流出，盛裝到指定高度就能過關。





進入第一關後，就可以開始嘗試倒酒囉！成功倒到最上方的高度區塊即可獲得完美的評價並拿到 3 顆星。





接下來的每一關卡都會有不同的挑戰，水龍頭的距離、杯子的形狀、途中可能還會經過斜坡、平台、凹槽……，全都會有不同的影響。





不小心倒得太多、倒得太少，都無法過關。但只要有達到最低標準還是可以過關的，只是無法拿到滿星，不過只要到關卡列表，都可以再回頭挑戰過去那些不完美的關卡唷！