「WatermarkRemover.io」超強的 AI 圖片浮水印去除工具

       

在網路上分享的圖片，通常都會押上浮水印避免被盜用，不過現在有越來越多強大的工具，，

可以讓圖片上的浮水印消失無蹤，「WatermarkRemover.io」就是其中之一，但這邊要先說，並不鼓勵未經許可擅自取用圖資的行為，請大家還是要循正當管道取得授權。

如果只是個人私下使用的話，「WatermarkRemover.io」可以透過 AI 技術來幫大家輕鬆快速的去除圖片上的浮水印。其支援 png, jpeg, jpg 以及 webp 格式，最大尺寸在 2400×2400 的圖檔，將圖片上傳後，數秒內就能看到去除浮水印的結果。

基本上來說，去除的效果是相當不錯的，無論是單純放置在角落或是遍佈整張圖片的浮水印，都幾乎是可以完美去除的。不過如果圖片當中有比較多線條紋路的話，也是有可能會被 AI 誤判，造成局部模糊的結果，下面會有範例圖片提供給大家參考。

而除了可以在網頁上使用外，「WatermarkRemover.io」也有推出 Android 版本，有需要的下方有下載點可以直接取用。

 
  • 網站名稱：WatermarkRemover.io
  • 網站網址：https://www.watermarkremover.io/
  • Android 版本：按這裡
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊「Upload Image」即可上傳圖片，也可以將圖片網址複製後，直接 Ctrl + V 貼上，或也可將圖片拖曳到網頁中上傳。



    數秒後就能在下方看到處理的結果對比圖，去除的效果相當好！點擊「Download Image」就可以將處理後的圖片保存下來。



    遍佈整張圖片的浮水印，也能輕鬆的去除。不過去除的是否足夠乾淨，還是得看浮水印的強度與複雜度而定。



    另外像下圖這樣，有比較多一些線條紋路的部份，就可能遭 AI 誤判為浮水印，雖然中間的浮水印是成功去除了，但大部份的星星麵與右側的叉子也都被模糊化了。

    最後更新：03-25, 2022 下午 12:08

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