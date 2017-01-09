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[懶人架站機] The Uniform Server v13.3.1 在 Windows 電腦快速架站（支援 Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, Perl）

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2017/1/9 更新：軟體版本更新至 v13.3.1 最新版。

The Uniform Server 是一套可以在 Windows 系統中運作的快速架站程式，可支援常見的 Apache 網頁伺服器與 PHP、Perl..程式語言、MySQL 資料庫並內建 phpMyAdmin 管理程式。

The Uniform Server 的主要特色就是「不用安裝」！下載、解壓縮後直接執行即可馬上弄出一個專業級的網頁伺服器環境。對於一般程度的使用者來說，不用個別下載、安裝各種伺服器軟體，沒有繁複的安裝步驟、也不用做什麼複雜的設定，更不用看一堆程式碼或打指令控制，幾乎就是執行之後就可以用！

當然，用這些工具來架站是很簡單，比較有挑戰性的則是後續的管理與伺服器最佳化，所幸 The Uniform Server 在伺服器與資料庫的啟動/重啟等控制、修改密碼或修改 PORT 與各種常見設定等，都是相當討喜的「視窗化」操作模式，我們只要點一點按鈕、輸入適當的數值，就可以輕鬆管理伺服器的各項細節。當然，雖然操作方便，還是需要點架站的相關知識才能知道自己在做什麼、該做什麼。

如果你偶爾有些簡單架站的需求，也剛好有台 Windows 電腦可放在家裡用光纖網路來架站，The Uniform Server 會是相當簡單、方便、專業有頗有彈性的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：The Uniform Server
  • 軟體版本：13.3.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：28.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win10
  • 官方網站：http://www.uniformserver.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

以下為舊版的操作畫面，新版的長得不太一樣，不過使用方法都差不多。

 

使用方法：

第1步  將 The Uniform Server 軟體下載回來、解壓縮後，我們可以在「UniServer」資料夾中看到「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式，依照運作的方式不同，我們可選擇執行其中一個程式來啟用、運行網頁伺服器。

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第2步  第一次使用 The Uniform Server 時，會跳出一格式窗提醒我們修改 MySQL 資料庫的 root 登入密碼，請按「」按鈕修改密碼。

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第3步  在方框中輸入新的資料庫管理員登入密碼，按下「Change password」按鈕後幾秒鐘內便可自動修改完成，以後我們使用 phpMyAdmin 或其他管理工具來管理 MySQL 時，便可使用「root」帳號與此密碼來登入。

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第4步  回到 The Uniform Server 主視窗後，按一下「Install/Run Apache and MySQL Services」按鈕，即可安裝、執行 Apache 與 MySQL 服務。

如果你是使用應用程式的方式執行 The Uniform Server，畫面會稍有不同，此時直接按「Start Apache 」與「Start MySQL」即可開始使用。

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第5步  順利運行 Apache 與 MySQL 後，會自動開啟一個網址以「localhost」開頭的網頁，如果有順利看到此畫面的話表示伺服器正常運作中。

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第6步  接著回到 The Uniform Server 主視窗，按一下「phpMyAdmin」按鈕，即可開啟 phpMyAdmin 資料庫管理工具的登入頁面，我們可使用此工具來新增、管理 MySQL 資料庫。

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第7步  而你要顯示給大家瀏覽的網頁檔就直接放在「UniServer」裡的「www」資料夾中，譬如說我放了一個網頁檔名為「123.html」，在「自己電腦」瀏覽時就直接打「http://localhost/123.html」，或「http://127.0.0.1/123.html」。

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第8步  幾乎不用做任何修改與設定，就可直接架設 WordPress 等套裝網站（當然要先到 MySQL 開設新資料庫、設定登入帳號與密碼）。

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第9步  圖型化的設定頁面，修改伺服器的屬性與常用設定相當方便快速。

image

 

第10步  設定好伺服器、弄好要顯示的網頁內容之後，可以按一下 The Uniform Server 控制面板中的「Server Status」按鈕顯示目前的伺服器運作狀態，其中最上面那串數字就是你這台電腦目前對外的實體 IP 位址，給你朋友這個 IP，對方即可瀏覽你的網站。

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如果你用自己電腦可以正常瀏覽、別人家電腦用你的實體 IP 卻無法瀏覽的話，則有可能是你家的網路分享器或防火牆擋住了，請依照說明書設定一下就可以囉！

 

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  1. makoto 說道：
    01-10, 2017 at 上午 1:00.44

    如果沒有固定ＩＰ也可以架站嗎？

    回覆
  2. people 說道：
    12-15, 2014 at 下午 1:26.58

    Uniform server都出到v11了，版主還沒有更新，停在v8.9.2

    回覆
  3. 廖煒棋 說道：
    01-07, 2014 at 上午 8:50.33

    您好：
    下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG→還是說要使用時，需要什麼環境配置嗎？還是例外處理？

    回覆
    • Naomi 說道：
      01-15, 2014 at 上午 11:22.59

      查字典啊，Uniform Server不建議解開到含有空白或中文的資料夾中執行，當時登入的使用者帳號建議不要用非英文字元。
      看得出來您觀念不太清楚，如果你只是做前端開發可以不懂這些，如果是PHP工程師以後要面對客戶，或是要往更高薪前進，http大概的運作等相對底層概念還是要會的。Uniform, XAMPP這些只是方便開發用，不宜production環境使用。因為production環境面對資安議題，有時會需要單獨更新Web Server/PHP/SQL程式，這些是太依賴架站器所做不到的。

      回覆
  4. 廖煒棋 說道：
    12-24, 2013 at 下午 12:06.40

    您好：
    下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG

    回覆
  5. 廖煒棋 說道：
    12-24, 2013 at 下午 12:05.41

    您了：
    下載後，也按照上面模式操作「Start_as_program.exe」與「Start_as_service.exe」等程式後，會出現Space detected！就無法使用了，請問是什麼問題？問題圖片網址：https://www.dropbox.com/s/nwrqajw474zvkod/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.JPG

    回覆
  7. Richer Yang 說道：
    03-16, 2012 at 上午 10:28.26

    看不到圖片!~
    不過前是使用 TWAMP 這一套，因為他有貼近人心的中文介面，而且是可攜版的！
    裝在 USB 裡面方便實用~

    回覆
  8. AYO 阿佑 說道：
    03-05, 2012 at 下午 4:07.06

    雖然在下個人是 Linux Server 慣用者~~
    不過 XAMPP 和 不來恩大大介紹的這個 Uniform Server 都有使用過!!
    用過的感覺~~ Uniform Server 比較直覺比較好用!!
    XAMPP 感覺設計上動線不如 Uniform Server，
    雖然說 XAMPP 比較早聽說

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  9. Alex 說道：
    03-04, 2012 at 下午 2:27.26

    我也是用XAMPP方便簡單使用，不過php不能跑apache2isapi就不敢升級，現在新的php都跑fast-cgi模式…..我喜歡舊的那種apache2isapi感覺比較好。

    回覆
  10. 囧字一哥 說道：
    03-04, 2012 at 下午 12:01.14

    圖都看不到@_@

    回覆
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