Dreamo Escape 畫風可愛、難度適中的 3D 密室逃脫遊戲

       

在挑戰密室逃脫遊戲時，是否經常有受挫的感覺？有些謎題的設置真的是錯綜複雜，或是線索藏的太隱密，，

讓人想破頭都無法成功逃出，自信心十分受創，大多還是會需要偷看一下提示才能順利的逃出。

如果你想要恢復自信心，可以來「Dreamo Escape」逃一下！它是一款畫風相當可愛、謎題難度適中的 3D 密室逃脫遊戲，免費版本共有 10 個基本關卡可以玩，每一關都至少有 3 個房間，謎題與線索會交錯分佈在各個房間之中，玩家必須將它們串連起來才能成功解謎。

在關卡中除了需要解開各種的謎題外，還有 3 顆星星藏在其中，雖然不需要收集所有的星星就能過關，但擁有足夠的星星就能解鎖更多的獎勵關卡哦！謎題的難度雖然都不算很困難，但也不會簡單到智商有受到侮辱的感覺唷！喜歡密室逃脫遊戲的朋友，可以一起來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Dreamo Escape
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Translantic
  • 官方網站：https://www.translanticgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊中間的按鈕即可進入關卡包列表，「Basic Pack」可免費玩，收集到足夠的星星，就能再到「Bonus Pack」玩更多關卡。



    如果對逃脫遊戲不熟悉的玩家，可從「Tutorial」先了解一下操作方式與玩法。跟著畫面上的指示與說明，就能完成教學關卡。



    完成教學關卡後，就可以點入「Basic Pack」從第一關開始挑戰。



    在關卡如果遇到需要記憶的線索，可以使用左上角的「相機」拍照，之後就可以點開相機右側的「相簿」查看線索圖片。



    除了解謎之外，也別忘了要尋找隱藏的星星們，這樣之後才能解鎖更多的關卡。



    如果在關卡中真的遇到卡關的狀況，那也還是沒關係，點擊關卡右上角的「？」就可以觀看廣告來取得提示了！

    最後更新：10-13, 2021 下午 2:44

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