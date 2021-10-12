「Photozop」照片合成器，一鍵就能將照片放入各種奇特場景之中！

單純的分享照片是不是感覺缺少了一點樂趣，但想玩合成這修圖技巧又還不到位嗎？來試試「Photozop」吧！只要你會上傳照片，就能輕鬆的將照片合成到各種有趣的場景之中哦！

「Photozop」是一個提供照片合成服務的線上免費工具，，

在網站上有超多不同的場景模版，你可以選擇將照片合成到書本裡、電影螢幕上、會議室的投影幕或是將照片掛在畫廊中展示，也能成為大街上廣告看板中的熱門人物等，只要你想，通通都能成真！

只需選定喜歡的場景模版，再選擇一張想要使用的照片，就能一鍵合成，在合成之前還可進行簡單的裁切，讓照片呈現的效果可以更符合你的期望，處理速度相當快，只需幾秒鐘的時間就能完成，合成後即可直接下載保存唷！

操作畫面：

開啟網站就可以在首頁看到許多的場景模版。





展開上方的「ALL CATEGORIES」就可以看到更多的模版主題。





找到喜歡的場景後，點擊下方的「選擇檔案」即可從電腦中選取要使用的照片，也可以切換到「Upload From URL」貼上照片的網址。





上傳照片後，可參考模版的形狀，適度裁切照片要使用的範圍，之後再按下「CONVERT」進行合成。





合成後可預覽效果，覺得不錯的話，就可以點擊「Download」將合成照下載回來。