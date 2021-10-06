花俏的照片馬賽克「Mosaicer」不止用來遮擋，更是一種裝飾藝術！

說到照片馬賽克，大多都會想到是用來遮擋路人或凌亂的背景，但其實馬賽克也能成為一種裝飾藝術！

「Mosaicer」是一款照片馬賽克編輯工具，，

透過手指輕鬆的塗抹，就能在照片中的任何位置加入馬賽克效果，操作上相當簡單而且直覺，除了一般常見的模糊、格狀效果外，還有愛心、色磚、圓點、菱形等近 30 種的馬賽克類型，可依需求來做選用。

根據所選擇的馬賽克類型，還可以再進一步做微調，像是馬賽克整體的尺寸大小、效果強度以及圖形半徑的範圍等，效果都會很不一樣。另外，對於一些含有特定圖形的馬賽克，只要範圍塗抹得當，就能讓照片中的主角與馬賽克圖形產生有趣的視覺效果。

完成的照片直接就能保存到相簿中，即使是免費下載的軟體，產出的照片也不會有浮水印，解析度也相當不錯，有興趣的朋友可以一起來試試。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mosaicer 軟體語言：日文,英文 開發人員：Yosuke Seki 官方網站：http://www.smooooth.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mosaicer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊畫面中或是左上角的「＋」都可以從相簿中選取要編輯的照片。接著就能在下方選擇想要使用的馬賽克類型，然後直接在照片上用手指塗抹。





依據所選擇的馬賽克類型不同，在下方都可以再做一些微調，包含圖形半徑、強度、尺寸以及筆頭的粗細。





也可以隨時切換使用不同的馬賽克類型。











「Eraser」可以用來擦除馬賽克。兩指斜拉可以放大照片，就算細節也能處理的很好。最後，點擊右上角的按鈕就能將照片保存到相簿中。