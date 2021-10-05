每次安裝新 App 時，都會反覆出現「需要更新 XXXX」的訊息嗎？教你如何關閉！

首先這標題真難下，總之不知道大家使用 iPhone 上有沒有遇到跟我一樣的問題，因為工作上經常需要安裝各式各樣的 App，，

若沒特別注意，一個不小心就可能安裝到的 App，在下載安裝後就會彈出「」的詢問視窗，問你要保留還是刪除（如下圖）。

一般都會選擇刪除，但到這邊都還不算是問題，討厭的是當下次要再安裝新的 App 時，這個詢問視窗竟然會重覆的出現，就像影子一樣，甩都甩不掉！上網查了半天，都沒看到有人有相同的狀況，所以也就一直都沒有找到解決的辦法。

就在我的 App 影子變成了兩層之後（沒錯，已經累積安裝兩個版本過舊的 App 了），這個狀況實在令人無語，於是乎就認真翻找了一下 iPhone 的「設定」，終於意外的找到解決方法了！如果你也遇到相同的問題，不知道該怎麼處理的話，可以繼續看下去。

不過也許是因為我帳號下還有另一台 iPad 的關係，才會遇到這個狀況，一般人也可能較不會安裝到太舊的 App，但總之希望可以幫助那些與我同病相憐的朋友，跳出這鬼打牆的狀況囉！

設定方式：

開啟「設定」後，點入「App Store」然後取消選取自動下載的「App」項目，就 OK 了！影子就會消失了！啊哈哈哈哈哈哈 A_______A