「OCR Scanner」在任何網頁、影片、圖片、PDF 上擷取文字，同時還可翻譯超過 100 種語言！
「OCR」文字辨識技術相信大家應該都不陌生，任何圖片上的文字都可以透過文字辨識軟體將其中的文字擷取出來，而本篇要介紹的「OCR Scanner」是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，，
無論是在一般鎖滑鼠右鍵的網頁、動態影片中的字幕或畫面中的其它文字、任何圖片上的文字，甚至是受到保護的 PDF 文件，通通都能轉換成可複製的文字。同時「OCR Scanner」也有提供翻譯功能，在取出文字之後就能立即翻譯成預設的語言。
已支援超過 100 種的翻譯語言，不過中文的部份，目前僅提供簡體中文，但在繁體中文的辨識上是沒有問題的，有需要的朋友可以參考看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：OCR Scanner
- 軟體版本：0.0.3
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：896KB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 完成安裝後，可將「OCR Scanner」的圖標固定在工作列上，當需要擷取文字時，點擊圖標後，拖曳圈選出需要的文字範圍。
第2步 擷取後，就會自動翻譯成預設的語言，如果不需要翻譯，就可以直接選取文字，複製使用。
第3步 展開下方「Translate to」的選單，就可以切換成其它需要的翻譯語言。中文的部份只有提供簡體。
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第4步 無論是網頁中的圖片、受保護的 PDF 文件等，任何的文字皆可成功擷取。