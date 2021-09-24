「OCR Scanner」在任何網頁、影片、圖片、PDF 上擷取文字，同時還可翻譯超過 100 種語言！

「OCR」文字辨識技術相信大家應該都不陌生，任何圖片上的文字都可以透過文字辨識軟體將其中的文字擷取出來，而本篇要介紹的「OCR Scanner」是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，，

安裝後，任何出現在網頁中的文字都可以透過它輕鬆的擷取。

無論是在一般鎖滑鼠右鍵的網頁、動態影片中的字幕或畫面中的其它文字、任何圖片上的文字，甚至是受到保護的 PDF 文件，通通都能轉換成可複製的文字。同時「OCR Scanner」也有提供翻譯功能，在取出文字之後就能立即翻譯成預設的語言。

已支援超過 100 種的翻譯語言，不過中文的部份，目前僅提供簡體中文，但在繁體中文的辨識上是沒有問題的，有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： OCR Scanner

OCR Scanner 軟體版本： 0.0.3

0.0.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 896KB

896KB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 完成安裝後，可將「OCR Scanner」的圖標固定在工作列上，當需要擷取文字時，點擊圖標後，拖曳圈選出需要的文字範圍。





第2步 擷取後，就會自動翻譯成預設的語言，如果不需要翻譯，就可以直接選取文字，複製使用。





第3步 展開下方「Translate to」的選單，就可以切換成其它需要的翻譯語言。中文的部份只有提供簡體。





第4步 無論是網頁中的圖片、受保護的 PDF 文件等，任何的文字皆可成功擷取。