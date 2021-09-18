[限時免費]「表情符號數獨」經典的玩法、趣味的元素！上千關卡讓你玩不完！

「表情符號數獨」是一款數獨遊戲，只是將 1~9 的數字通通用 Emoji 表情符號來取代，每個關卡中都會使用到 9 種不同的表情符號，玩法與經典的數字數獨一樣，每一行、每一列以及每個九宮格中，都不能有重複的表情符號

玩法雖然相同，但比起數字，使用沒那麼熟悉的表情符號，讓遊戲的難度更提高了一點，而且每關的表情符號還都不盡相同，每玩一關都要重新記憶所使用的符號，真的好欺負金魚腦的玩家啊～～～

遊戲關卡超級多，大概看了一下就有上千關，因為實在太多其實我並沒有滑到底，但相信絕對會讓你玩到膩都玩不完！如果除了正規的關卡外還想要接受額外的挑戰，可以在桌面加上小工具，就能挑戰每日關卡囉！喜歡玩數獨的朋友，可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：表情符號數獨 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Jans Games by Jan Mazurczak 官方網站：https://jansgames.com/emoji-sudoku/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「表情符號數獨」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊下方的「繼續」即可進入關卡列表每一頁都有 9 關，關卡數相當多，建議不要隨便往後滑太多，因為要再滑到第一頁會有點累關卡難度由簡單到困難，如果是數獨初學者，建議從第一關開始玩





與一般的數字數獨一樣，進入關卡後會有一些已經填入的表情符號，剩餘的空格就是玩家要填入的可直接從下方拖曳要擺放的符號到空格處，或著點擊空格即會出現符號選單，再點擊使用即可





擺放時如果同行或同列有相同的符號，就會以紅底閃爍警示將所有的空格都填入正確的符號即可過關





每個關卡使用的表情符號都有一點點不同，基本上每 9 關會有一個比較大的變化完成的關卡會在右下角「✓」，而玩到一半的則會顯示一個「思考中」的表情符號，之後就可以再點入繼續完成





如果想要玩每日關卡，只能從桌面的小工具進入桌面小工具有兩種尺寸可選擇，點擊就能開啟每日關卡囉！