「推推貓」可愛的貓咪華容道解謎遊戲

可愛的貓貓們，怎麼一隻隻都被困住了呢！貓奴們快來拯救主子啊～～～「推推貓」是一款畫風超可愛的華容道遊戲，以貓咪為主角，，

每個關卡裡都有一隻被困住的貓，該怎麼將牠救出去，就得看你解謎的功力了！

經典的華容道解謎玩法加上貓咪的萌元素，整個好讓人愛不釋手！推動關卡場景中各種阻礙貓咪逃出的物品，為貓咪清出一條通道即可過關，移動的步數越少，與貓咪的親近度就越高，親近度滿載時，貓咪就能被你收編啦！

貓咪們會在關卡中隨機出現，每一隻貓咪都有機會可以成為你專屬的貓咪，目前共有 54 隻貓咪等著你，還能使用在遊戲中收集到的金幣來幫貓咪們打扮成各種不同的可愛造型唷！

關卡主題分為「家」與「旅行」，「家」的部份設計了 32 種不同的場景，每個場景有 100 關，絕對讓你玩得過癮！「旅行」的部份則設計了四個國家，分別是埃及、俄國、德國與蘇格蘭，想去旅行的話，就需要付出一些旅費才能解鎖囉！遊戲相當燒腦又挑戰性，如果解不開也沒關係，在遊戲中都有機會可以獲得免費的提示機會，可以一路帶著玩家解開謎題順利通關，喜歡此類遊戲的朋友，可以一起來挑戰看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：推推貓 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：UNIT5 官方網站：https://www.unit5soft.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，如果發現不是慣用的語言，可以先到右上角的「設定」中修改哦！接著點擊「開始遊戲」，跟著箭頭的教學，試著完成第一關，救出第一隻貓咪吧！









完成關卡就可以獲得貓爪印，累積足夠的數量就能擁有貓咪。





關卡數相當多，在第一個主題中獲得足夠數量的貓爪印就能陸續的解鎖後面的主題，每個主題都有 100 關，每挑戰達一定關卡就能開啟「禮物盒」，可從中獲得一些免費的提示機會。





「旅行」的部份就需要另外使用金幣來解鎖，金幣不太好收集，得要有耐心哦！





每個關卡在左上角都會顯示最佳步數，在步數內完成的話可以獲得越多的貓爪印，如果卡關的話，可以點擊下方的「魔鏡」，使用它就能一路帶著你解開謎題唷！









點擊下方的「貓咪頭像」就能開啟我的貓列表，這邊可以看到目前已收集與正在收集中的貓咪，點入就能使用金幣來幫貓咪購買更多不同的造型，在關卡中挑戰到某個階段時，還可以解鎖更多的紙箱或墊子。