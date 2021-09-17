「蔬市圈」蔬食店家搜尋器，已開放至北北基桃中！蔬素食吃起來！

       

現代的人吃蔬食已不再單純只是因為宗教，更多是為了健康，提供蔬食的店家也越來越多，，

餐點的種類除了傳統的素食餐廳外，還有西式的早午餐、下午茶，還有義式、日式、韓式等異國料理，多元化的選擇讓蔬食吃起來更加美味，也更多了份驚喜。

不過全台各地有那麼多的蔬素食店家，你知道的是不是只有那幾家呢？想開發新店家的話，可以考慮將「蔬市圈」這款 App 下載回來使用，它是一款蔬食店家搜尋器，透過定位功能，只要開啟程式就能立即找到所在位置附近的蔬食店家。

店家的資訊以地圖的方式來呈現，準備到外地遊玩的話，也能事先尋找目的地的蔬食店家，方便規劃行程。另外也有提供關鍵字搜尋以及篩選功能，都可以幫助我們快速的找到符合需求的店家。

每個店家都有提供營業時間、地址與電話，還有 Google 評分可參考，對於喜愛的店家還可以加入收藏唷！目前已開放的縣巿範圍包含台北、新北、基隆、桃園以及台中，其它的地區也在快速的擴建當中，喜歡蔬食的朋友，可以先載起來，需要時就能立即搜尋囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：蔬市圈
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：蔬市圈 VEGE CITY MAPS
  • 官方網站：https://www.facebook.com/蔬市圈-110050214685464
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以立即看到附近周圍有哪些蔬食店家，點擊地標即可看到店名、Google 評分以及距離，下方還有提供「通話」與「導航」功能，可以快速撥打店家的電話或是連結開啟 Google 地圖的導航功能。



    不過如果想要使用更進一步的功能，就需要登入，可選用 FB、Google、LINE、Email 或是 Apple 帳號。登入後就可以查看更完整的店家資訊，並可將喜歡的店家加入收藏。



    在上方可使用關鍵字搜尋，或是展開素食種類選項來快速找到符合需求的店家。在左下角點擊「篩選」還能使用更詳細的項目來查找店家。



    點擊右下角的「我的」就可以展開左側選單，這邊就可以查看已收藏的店家，也能回報自己喜歡的蔬食店家給開發者，造福更多喜歡蔬食的朋友。

    最後更新：09-17, 2021 上午 11:19

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