「回家 – Homeward」幫助石虎平安到家的暖心解謎遊戲

世界上有許多的動物，因為人類的過度開發，讓牠們的生存受到了威脅，，

自然的生活環境被破壞，可取得的食物越來越少，更別提濫捕濫殺的不當行為，很多珍貴稀有的動物因此瀕臨滅絕，在台灣也同樣有令人擔憂的情況。

一個來自來台灣的遊戲開發公司—青樂遊戲 Cheerful Cyan，為了推廣瀕危動物的保育理念，以台灣原生的石虎、黑熊與獼猴為遊戲角色，推出了「回家 – Homeward」這款超暖心的解謎遊戲，場景從都巿到山林都有，溫馨的繪本風格帶領玩家一步步探索更多不同的台灣景色。

在遊戲中除了有前面提到的三種動物外，還請出了可能已經滅絕的雲豹來做為遊戲裡的神靈角色，在每個關卡中雲豹小神都會為石虎引領路線，幫助牠可以順利踏上回家的旅程。

每個關卡裡石虎都將遇到各種大大小小的阻礙，玩家必須想辦法運用場景中可取得的道具來幫助牠，像是利用木板渡河、趕走可能造成威脅的流浪狗或是喝醉的人、蓋好水溝蓋等，讓石虎可以依照雲豹小神的指示過關斬將。

不過免費版本僅開放前幾關試玩，在石虎遇到台灣黑熊之後的關卡，就需要另外付費解鎖囉！對於動保議題感興趣，或是單純喜歡玩解謎遊戲的朋友都可以一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：回家 – Homeward 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Cheerful Cyan Co., Ltd. 官方網站：https://www.cheerfulcyan.com/ 軟體性質：試用軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

繪本風格看起來相當有溫度，按下「開始旅程」一起踏上這場暖心的冒險吧！





一開始會先播放小石虎因颱風，被突然暴漲的溪水沖走的過程。





接著就可以按下「出發」開始進行遊戲關卡。





每個關卡開始時，雲豹小神都會先行引導路線，然後玩家就必須接著幫石虎排除路線上的各種障礙，讓牠能隨著雲豹的腳步順利前進。





點按場景中各種可以運用的道具，有時也需要用拖曳的方式將道具擺放到正確的位置。









順利過關後，就可以再繼續下一個場景關卡。





當遇到在路邊哭泣的台灣黑熊時，兩人將會繼續結伴同行，不過這之後的場景關卡就需要另外付費解鎖了，免費關卡含劇情故事共有 6 關，在遊戲中有遊戲組合包或是各種動物造型可以付費解鎖，有興趣的朋友可以參考看看。