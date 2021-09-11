「回家 – Homeward」幫助石虎平安到家的暖心解謎遊戲

       

世界上有許多的動物，因為人類的過度開發，讓牠們的生存受到了威脅，，

自然的生活環境被破壞，可取得的食物越來越少，更別提濫捕濫殺的不當行為，很多珍貴稀有的動物因此瀕臨滅絕，在台灣也同樣有令人擔憂的情況。

一個來自來台灣的遊戲開發公司—青樂遊戲 Cheerful Cyan，為了推廣瀕危動物的保育理念，以台灣原生的石虎、黑熊與獼猴為遊戲角色，推出了「回家 – Homeward」這款超暖心的解謎遊戲，場景從都巿到山林都有，溫馨的繪本風格帶領玩家一步步探索更多不同的台灣景色。

在遊戲中除了有前面提到的三種動物外，還請出了可能已經滅絕的雲豹來做為遊戲裡的神靈角色，在每個關卡中雲豹小神都會為石虎引領路線，幫助牠可以順利踏上回家的旅程。

每個關卡裡石虎都將遇到各種大大小小的阻礙，玩家必須想辦法運用場景中可取得的道具來幫助牠，像是利用木板渡河、趕走可能造成威脅的流浪狗或是喝醉的人、蓋好水溝蓋等，讓石虎可以依照雲豹小神的指示過關斬將。

不過免費版本僅開放前幾關試玩，在石虎遇到台灣黑熊之後的關卡，就需要另外付費解鎖囉！對於動保議題感興趣，或是單純喜歡玩解謎遊戲的朋友都可以一起來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：回家 – Homeward
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Cheerful Cyan Co., Ltd.
  • 官方網站：https://www.cheerfulcyan.com/
  • 軟體性質：試用軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    繪本風格看起來相當有溫度，按下「開始旅程」一起踏上這場暖心的冒險吧！



    一開始會先播放小石虎因颱風，被突然暴漲的溪水沖走的過程。



    接著就可以按下「出發」開始進行遊戲關卡。



    每個關卡開始時，雲豹小神都會先行引導路線，然後玩家就必須接著幫石虎排除路線上的各種障礙，讓牠能隨著雲豹的腳步順利前進。



    點按場景中各種可以運用的道具，有時也需要用拖曳的方式將道具擺放到正確的位置。



    順利過關後，就可以再繼續下一個場景關卡。



    當遇到在路邊哭泣的台灣黑熊時，兩人將會繼續結伴同行，不過這之後的場景關卡就需要另外付費解鎖了，免費關卡含劇情故事共有 6 關，在遊戲中有遊戲組合包或是各種動物造型可以付費解鎖，有興趣的朋友可以參考看看。

    最後更新：09-11, 2021 上午 11:38

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。