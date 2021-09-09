給它 5 秒就去背！「PixMiller」線上 AI 照片去背工具

幫照片去背已經不是只有設計人員才需要的基本技能，許多人在工作或生活中，可能偶爾都會遇到需要將照片去背的狀況，但一般人對於修圖軟體是很陌生的，要親自幫照片去背相當困難，好在目前網路上有蠻多線上去背工具可以使用，如果不要求高解析度，只是一般網頁上用的話，幾乎都可以免費使用

本篇要介紹的「PixMiller」也是一款線上去背工具，透過 AI 人工智慧技術，上傳照片 5 秒內就能完成去背，去背效果相當不錯，可有效節省人工操作修圖軟體的時間與精力！在去背後除了可保留透明背景外，也能依需求加入白背或是其它單一的背景色。

不需註冊帳號就能免費使用，但僅可下載帶有浮水印的一般畫質，圖片最大產出限於 640px，如果需要無浮水印、高解析度的圖片，除了需註冊帳號外，還需扣除「點數」，下載一張高解析度去背圖片需扣一點，點數可透過邀請朋友加入來免費取得，或是透過付費訂閱購買，在網站上都可以查看到相關的價格資訊

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以直接按下「上傳圖片」，從電腦中選取要去背的照片或圖片









接著等待數秒後，就可以看到去背的成果效果真的很不錯，難去背的髮絲或是毛絨絨的動物，都可以處理的很好預設為透明背景，可在右側的「背景色」套用其它的單色背景









選擇「帶水印的一般畫質」就沒辦法更換背景，只能保留透明背景，但可免費下載，只要點擊「下載」即可保存到電腦中使用





如果需要「無水印全高清畫質」的話，除了需要註冊帳號外，也需要購買點數，透過邀請朋友加入的話則可免費獲得額外的點數，至於價格的部份，可到網站的「價格」頁中了解