VocArt 從一幅美麗的插畫中，學習 12 種不同國家語言的單詞！

「VocArt」是一款專為學習單詞而設計的教育應用程式，結合藝術插畫來學習生活週遭常見的單詞，目前共有兩大單元，分別是「食物與廚房」以及「假期與旅行」，每個單元都包含 10 個章節，由兩位不同的插畫家分別為其進行創作，無論是程式介面的設計或是插畫的質感都相當不錯

在插畫當中會標示出相關的單詞，點擊就能聽到單詞發音並展開單字卡，重覆點擊可反覆聽取發音，除此之外為了讓學習更有樂趣，開發者還為每個主題在背景中添加了環境音，讓使用者有親臨現場的感覺。

在這款程式當中，提供 12 種不同的語言，包含英文、中文、西班牙語、越南語、波蘭語、俄語、德語、日語……等，可自由選擇要學習的語言不過免費版本當中，僅開放每個主題的第一個章節可使用，若喜歡這款程式所提供的學習方式，就可以再進一步考慮它所提供的付費方案以圖片搭配單詞的學習方式，可以幫助增加記憶的強度，有興趣的朋友可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：VocArt 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：Pixel Target 官方網站：https://vocart.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式，先設定要使用的母語，中文的部份只有簡體中文可以選，選定後，按下「CONTINUE」





接著就可以選擇要學習的語言，然後按下「下一步」





目前只有兩個單元可以使用，按下「打開」就能看到所包含的章節





再按下章節下方的「打開」就能看到插畫囉！





在插畫中可以看到許多的圓點點，每一個點都包含一個單詞，點擊就能聽到發音並看到單字卡，重覆點擊單字卡就能反覆聽









免費版本只開放第一章可使用，其餘的章節就需要另外付費才能使用唷！





如果想要學習其它的語言，可以在單元章節列表右上角點擊小圖示，就能切換到設定畫面，這邊就可以更改「目標語言」囉！