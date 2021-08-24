Easy MP3 Audio Cutter 可同時裁切多段音訊的 MP3 線上剪輯工具

想要從一首音樂擷取其中的片段，需要使用到音樂剪輯軟體，如果不太會操作這類型的軟體，，

而本篇要介紹的「Easy MP3 Audio Cutter」也是一個線上免費的 MP3 音檔剪輯工具，不過它的特點就是可以支援同時裁切多段的音訊，而且使用方式也相當的直覺，只需要上傳一次音檔，在音軌上重覆點擊並拖曳就能選定多個需要的段落，每個段落在選取後都可以個別試聽並進行起點與終點秒數的微調。

確定每個段落都正確無誤後，就可以各別將檔案下載回來，在下載前還可以視需求幫每個段落重新命名，無需註冊打開網站就能用，十分方便哦！

網站名稱：Easy MP3 Audio Cutter 網站網址：https://mp3cut.foxcom.su/en/

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Upload audio file」從電腦中選取要剪輯的音檔。





接著就可以在上方的波形音軌點擊設定起點，向右拖曳就能選取段落。





重覆選取的動作，就可以選取多個段落。在下方則會列出每個段落的起點與終點，後方的「Move Start」與「Move End」可以 0.05 秒的級距微調起點與終點的秒數時間。點擊「Play」下方的圖示可試聽確認段落是否選取正確。最後就可以點擊「Download」下方的圖示，各別將音檔保存下來囉！