很會耍嘴皮子的「終極密碼」App，炒熱聚會氣氛必備！

在許多的綜藝節目中都可以看到「終極密碼」的遊戲，由主持人從 0~100 數字中選出一個數字做為謎底，然後由來賓們一個一個喊出數字，，

慢慢縮小數字的範圍，最後叫中謎底數字的玩家就要接受懲罰。

現實生活中，也有蠻多人會用這個遊戲來炒熱聚會的氣氛，因為它沒有人數的限制，可以讓所有的人一起參與，如果你也經常會玩到這個遊戲的話，可以試試搭配「終極密碼」這個 App 來使用，它一個搞笑版會說話的 App，每按下一個數字，它就會用 Google 小姐的聲音念出數字範圍，有時候甚至會再講一些令人驚喜有趣的旁白唷！

謎底數字全都由程式隨機出題，所以也不會有可以作弊的空間，程式介面很簡單，就是 0~9 的數字鍵盤，輸入數字後按下送出就可以立即判斷是否猜中，無論是跟家人還是朋友聚會都可以拿出來玩，至於這語音資料庫中到底有多少的詞句不得而知，似乎只有特定的數字才會觸發特殊台詞，大家可以在玩遊戲的時候，一個個挖掘看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：終極密碼 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：Sheng-Zhang Lin 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「終極密碼」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

打開程式就自動開啟新局，輸入要猜的數字，然後按下「綠色」按鈕即可送出，「紅色」按鈕可取消，重新輸入。





程式會立即的判斷，如果沒有中則會更新數字範圍，叫中的話就會顯示如右圖並播放特殊音效。