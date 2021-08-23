很會耍嘴皮子的「終極密碼」App，炒熱聚會氣氛必備！

       

在許多的綜藝節目中都可以看到「終極密碼」的遊戲，由主持人從 0~100 數字中選出一個數字做為謎底，然後由來賓們一個一個喊出數字，，

慢慢縮小數字的範圍，最後叫中謎底數字的玩家就要接受懲罰。

現實生活中，也有蠻多人會用這個遊戲來炒熱聚會的氣氛，因為它沒有人數的限制，可以讓所有的人一起參與，如果你也經常會玩到這個遊戲的話，可以試試搭配「終極密碼」這個 App 來使用，它一個搞笑版會說話的 App，每按下一個數字，它就會用 Google 小姐的聲音念出數字範圍，有時候甚至會再講一些令人驚喜有趣的旁白唷！

謎底數字全都由程式隨機出題，所以也不會有可以作弊的空間，程式介面很簡單，就是 0~9 的數字鍵盤，輸入數字後按下送出就可以立即判斷是否猜中，無論是跟家人還是朋友聚會都可以拿出來玩，至於這語音資料庫中到底有多少的詞句不得而知，似乎只有特定的數字才會觸發特殊台詞，大家可以在玩遊戲的時候，一個個挖掘看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：終極密碼
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：Sheng-Zhang Lin
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「終極密碼」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    打開程式就自動開啟新局，輸入要猜的數字，然後按下「綠色」按鈕即可送出，「紅色」按鈕可取消，重新輸入。



    程式會立即的判斷，如果沒有中則會更新數字範圍，叫中的話就會顯示如右圖並播放特殊音效。

    最後更新：08-23, 2021 下午 4:04

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。