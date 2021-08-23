[限時免費]「Sight Words Superhero」英語單字英雄冒險遊戲，適合國小二年級以下兒童挑戰！

       

現在的小朋友都很早就開始接觸英文，不過學習的方式肯定不能像以前那樣只靠死背硬記，因為要小朋友們安靜坐下背單字實在是太困難了，，

只要感到無趣，就無法引起學習的慾望。如果能搭配互動遊戲的元素，小朋友就能在遊戲當中潛移默化，不知不覺就熟悉各種英語單字。

「Sight Words Superhero」就是一款結合英語單字聽力練習的英雄冒險遊戲，提供了兩種遊戲模式，分別是限時模式、關卡故事模式，另外還有迷你小遊戲，計時與關卡模式的玩法基本上是一樣的，只差在限時有 60 秒的時間限制，關卡的話在完成後，有短篇的故事可以看。

關卡開始時，語音會播放一個單字發音，玩家需從畫面中選出正確的單字怪獸，然後小小英雄就會發動攻擊將怪獸消滅，打敗所有的怪獸後就能過關囉！而迷你小遊戲裡包含了四種趣味遊戲，但是想要玩的話，必須在其它兩種模式中賺趣遊戲幣，然後才能挑戰小遊戲。

真人語音的部份，除了有預設的美國男孩外，還有英國女聲可以選擇，單字的內容家長們也可以在設定中做調整，遊戲裡的單字難度很適合初階的學習者，大概國小二年級以下的兒童都適合來玩哦！

目前 iOS 版本限時免費中，另外也有 Android 的付費版本可以選擇，提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Sight Words Superhero
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Andrew Lowe
  • 官方網站：https://blapps.azurewebsites.net/
  • 軟體性質：iOS 限時免費中 / Android 為付費軟體 NT$30
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲時，會有前導故事可以看，如果不想看的話可以點擊右上角的「Skip」跳過。



    看完前導故事後，就可以進入遊戲首頁，下方就可以看到限時模式、關卡模式以及小遊戲。



    先來看看「限時模式」，進入後在右上角就會開始倒數 60 秒，語音會唸出一個單字，玩家需從畫面中找出相對應的單字怪獸。



    選定怪獸後，再選擇要攻擊的方式，用腳踢或是出拳擊！



    每打敗一個怪獸就可以獲得遊戲幣，時間結束後，就可以將金幣收集起來。



    「關卡模式」的話，一共有 12 個關卡，玩法與限時模式差不多，不過它一開始給的單字選項不多，一樣聽語音選單字，然後發動攻擊，但若攻擊錯誤就會被扣一顆「❤」，被扣完還無法完成關卡就算失敗囉！



    成功過關的話，一樣可收集金幣。



    然後就可以閱讀故事書，書裡用到的單字全都是剛剛在關卡中收集到的，點擊還可以重覆聽取發音哦！



    「迷你小遊戲」裡有四種不同的單字遊戲，不過都需要花費金幣才能玩。



    以第一個遊戲為例，它的玩法像是在走迷宮，以小人所踩的單字類型為主，必須跳到周圍相同類型的單字卡才能前進，以下圖來說，就是要踩數字才能前進，走到對面就能開寶箱拿獎勵。

    最後更新：08-23, 2021 上午 11:29

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。