[限時免費]「Sight Words Superhero」英語單字英雄冒險遊戲，適合國小二年級以下兒童挑戰！

現在的小朋友都很早就開始接觸英文，不過學習的方式肯定不能像以前那樣只靠死背硬記，因為要小朋友們安靜坐下背單字實在是太困難了，，

只要感到無趣，就無法引起學習的慾望。如果能搭配互動遊戲的元素，小朋友就能在遊戲當中潛移默化，不知不覺就熟悉各種英語單字。

「Sight Words Superhero」就是一款結合英語單字聽力練習的英雄冒險遊戲，提供了兩種遊戲模式，分別是限時模式、關卡故事模式，另外還有迷你小遊戲，計時與關卡模式的玩法基本上是一樣的，只差在限時有 60 秒的時間限制，關卡的話在完成後，有短篇的故事可以看。

關卡開始時，語音會播放一個單字發音，玩家需從畫面中選出正確的單字怪獸，然後小小英雄就會發動攻擊將怪獸消滅，打敗所有的怪獸後就能過關囉！而迷你小遊戲裡包含了四種趣味遊戲，但是想要玩的話，必須在其它兩種模式中賺趣遊戲幣，然後才能挑戰小遊戲。

真人語音的部份，除了有預設的美國男孩外，還有英國女聲可以選擇，單字的內容家長們也可以在設定中做調整，遊戲裡的單字難度很適合初階的學習者，大概國小二年級以下的兒童都適合來玩哦！

目前 iOS 版本限時免費中，另外也有 Android 的付費版本可以選擇，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Sight Words Superhero 軟體語言：英文 開發人員：Andrew Lowe 官方網站：https://blapps.azurewebsites.net/ 軟體性質：iOS 限時免費中 / Android 為付費軟體 NT$30 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲時，會有前導故事可以看，如果不想看的話可以點擊右上角的「Skip」跳過。





看完前導故事後，就可以進入遊戲首頁，下方就可以看到限時模式、關卡模式以及小遊戲。





先來看看「限時模式」，進入後在右上角就會開始倒數 60 秒，語音會唸出一個單字，玩家需從畫面中找出相對應的單字怪獸。





選定怪獸後，再選擇要攻擊的方式，用腳踢或是出拳擊！











每打敗一個怪獸就可以獲得遊戲幣，時間結束後，就可以將金幣收集起來。





「關卡模式」的話，一共有 12 個關卡，玩法與限時模式差不多，不過它一開始給的單字選項不多，一樣聽語音選單字，然後發動攻擊，但若攻擊錯誤就會被扣一顆「❤」，被扣完還無法完成關卡就算失敗囉！









成功過關的話，一樣可收集金幣。





然後就可以閱讀故事書，書裡用到的單字全都是剛剛在關卡中收集到的，點擊還可以重覆聽取發音哦！





「迷你小遊戲」裡有四種不同的單字遊戲，不過都需要花費金幣才能玩。





以第一個遊戲為例，它的玩法像是在走迷宮，以小人所踩的單字類型為主，必須跳到周圍相同類型的單字卡才能前進，以下圖來說，就是要踩數字才能前進，走到對面就能開寶箱拿獎勵。