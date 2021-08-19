Make The Road 輕鬆自在的路徑拼圖遊戲

       

喜歡玩遊戲的朋友，肯定大多都有玩過接水管類的遊戲吧？透過移動或旋轉各種形狀的管道，將水從源頭接到出口就能過關。這款「Make The Road」就是類似接水管的遊戲，，

不過它比較像是在接電流的感覺。

以舒適的黃綠色漸層做為背景，搭配輕柔的音樂與清脆的移動音效，讓整個遊戲玩起來很輕鬆自在，而且關卡中沒有任何限制，可以盡情的發揮，不用擔心時間或是步數不夠用。難度方面算是蠻容易上手的，如果你已經是這方面的高手也許就會覺得稍微簡單了一些，但對新手來說不失為一個獲取成就感的機會。

遊戲共有 50 個關卡，玩法方面很簡單，每個關卡都有一個起點，終點則至少有一個，玩家需像拼圖一樣，用滑塊的方式移動路徑方塊，將起點與各終點之間連接起來即可過關，不過因為移動的空間有限，可得小心別把自己困住了唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Make The Road
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mighty Craft Co.
  • 官方網站：http://www.m-craft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Make The Road」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，按下中間的按鈕即可進入關卡列表，從第 1 關開始挑戰吧！



    在關卡中會有一些已連接的白色路徑，利用綠色的路徑方塊將起點與終點成功連接即可過關。



    關卡裡的路徑方塊會越來越多，但不見得每一塊都會用到，有些只是來擋路的。每個終點都必須被連接點亮才可以過關哦！



    有兩個白點的就是固定無法移動的路徑，其餘已連接的白色路徑或未連接的綠色路徑都是可以移動的唷！

    最後更新：08-19, 2021 下午 3:20

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