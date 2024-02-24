Open Hardware Monitor v0.9.6 監控電腦硬體溫度、風扇轉速、電壓、CPU運作速度…等資訊
2024/2/24 更新：軟體版本更新至 v.0.9.6 最新版。
Open Hardware Monitor 是一個免費的、開放原始碼的硬體監控軟體，可以支援大部分常見的主機板晶片與硬體零組件，監控包含主機板、CPU、硬碟、顯示卡…等等裝置的電壓、溫度、風扇轉速與運作頻率、即時負載…等等資訊，算是一個相當簡單又實用的小工具。
Open Hardware Monitor 除了在主視窗中顯示各個主要硬體的監控資訊之外，視窗下方還提供了一個顯示溫度變化的即時圖表。如果你有需要一直監控著溫度或 CPU、GPU 的即時動態，也可以開啟桌面「Gadget」小工具，直接在桌面上顯示最新監控資訊與硬體運作狀態。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Open Hardware Monitor
- 軟體版本：0.9.6
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：491 KB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：http://openhardwaremonitor.org/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，，
第2步 主視窗裡面會列出電腦中的主要硬體的溫度、電壓、風扇轉速.…等等各種監控資訊。
第3步 另外我們也可以按選單中的「View」→「Show Plot」，然後勾選主視窗中你要顯示在圖表中即時監控的硬體設備，勾好之後，我們就可以直接用線圖的方式瀏覽即時監控溫度變化狀態。
第4步 另外我們也可在桌面用 Gadget 小工具的方式來監控硬體運作狀態，先在選單中勾選「View」→「Show Gadget」，然後在你要顯示在桌面上的項目按一下滑鼠右鍵，再點「Show in Gadget」。
第5步 之後我們就可以在桌面上看到一個小小方塊，上面會顯示一堆硬體運作狀態的即時資訊。，
訪客留言：
5 Replies to “Open Hardware Monitor v0.9.6 監控電腦硬體溫度、風扇轉速、電壓、CPU運作速度…等資訊”
終於找到有記錄溫度曲線圖的版本了，謝謝站展長分享！
請問各位, 為何我的CPU讀數會是”正無窮大”呢?
有0.60囉!
感謝這篇文章 對我幫助很大 感恩
它是很棒的軟體！
可是有一個致命缺點：沒有顯示ＤＲＡＭ呀～
希望未來加入記憶體和分頁黨的資訊哪～
這樣就更棒了！