Open Hardware Monitor v0.9.6 監控電腦硬體溫度、風扇轉速、電壓、CPU運作速度…等資訊

2024/2/24 更新：軟體版本更新至 v.0.9.6 最新版。

Open Hardware Monitor 是一個免費的、開放原始碼的硬體監控軟體，可以支援大部分常見的主機板晶片與硬體零組件，監控包含主機板、CPU、硬碟、顯示卡…等等裝置的電壓、溫度、風扇轉速與運作頻率、即時負載…等等資訊，算是一個相當簡單又實用的小工具。

Open Hardware Monitor 除了在主視窗中顯示各個主要硬體的監控資訊之外，視窗下方還提供了一個顯示溫度變化的即時圖表。如果你有需要一直監控著溫度或 CPU、GPU 的即時動態，也可以開啟桌面「Gadget」小工具，直接在桌面上顯示最新監控資訊與硬體運作狀態。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Open Hardware Monitor

Open Hardware Monitor 軟體版本： 0.9.6

0.9.6 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 491 KB

491 KB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： http://openhardwaremonitor.org/

http://openhardwaremonitor.org/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，，

直接按兩下執行「」這個程式即可開始使用。

第2步 主視窗裡面會列出電腦中的主要硬體的溫度、電壓、風扇轉速.…等等各種監控資訊。

第3步 另外我們也可以按選單中的「View」→「Show Plot」，然後勾選主視窗中你要顯示在圖表中即時監控的硬體設備，勾好之後，我們就可以直接用線圖的方式瀏覽即時監控溫度變化狀態。

第4步 另外我們也可在桌面用 Gadget 小工具的方式來監控硬體運作狀態，先在選單中勾選「View」→「Show Gadget」，然後在你要顯示在桌面上的項目按一下滑鼠右鍵，再點「Show in Gadget」。

第5步 之後我們就可以在桌面上看到一個小小方塊，上面會顯示一堆硬體運作狀態的即時資訊。