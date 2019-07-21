RIOT v0.6.2 幫圖片減肥、圖檔最佳化工具（支援JPEG、GIF與PNG）

2019/7/21 更新：RIOT 軟體版本更新至 v0.6.2 最新版。

用數位相機拍了一堆照片或用繪圖軟體、抓圖軟體弄了一些圖檔如果想把它放到網站上讓大家瀏覽除了要考慮圖檔的品質之外，

也絕對要顧及圖檔的檔案大小。對於絕大多數使用者來說家裡的ADSL上網速度可能不會太快如果每張圖都800K、1MB以上萬一圖檔數量太多開個網頁大概就要卡很久。

如果你是使用無名、痞客邦之類的部落格服務那還好通常不用管網站流量的問題如果是自己架站則要好好考慮整篇文章裡的圖檔太多、檔案太大時是否會消耗掉太多網站流量造成成本方面或網站管理方面的問題。

如果你有這方面的需求可以試試看RIOT這個小工具。

繼續閱讀

RIOT的全名叫做「Radical Image Optimization Tool」是個免費的圖檔壓縮、最佳化工具透過視覺化的即時壓縮、預覽機制讓我們在調整圖檔格式、壓縮比時可以馬上看到最佳化過後的圖檔畫面並可即時估算出壓縮過後的圖檔大小是個相當好用的小軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： RIOT （Radical Image Optimization Tool）

RIOT （Radical Image Optimization Tool） 軟體版本： 0.6.2

0.6.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（商業用途需付費）

免費軟體（商業用途需付費） 檔案大小： 2.01 MB

2.01 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： http://luci.criosweb.ro/riot/

http://luci.criosweb.ro/riot/ 軟體下載： 下載

RIOT除了提供一般版本的軟體之外還替IrfanView看圖軟體與GIMP繪圖軟體做了外掛程式如果你剛好有使用這兩個工具也可以下載外掛程式來用這樣就不用另外下載安裝RIOT軟體直接從你正在用的IrfanView或GIMP啟動RIOT來幫圖片壓縮成最佳化狀態。

使用方法：

第1步 將RIOT軟體下載回來並解壓縮後直接執行「Riot.exe」程式按一下「Open...」按鈕開啟你要處理的照片或圖檔或者也可以直接將圖檔拉到RIOT視窗中來處理。

第2步 接著我們可以從左下方的「JPEG」、「GIF」與「PNG」等圖示選擇存檔時的圖檔格式然後從下方選單中設定壓縮方式與壓縮比率。

當我們調整了圖檔的格式與壓縮方式時可以直接在中間的視窗即時看到最佳化後的預覽畫面圖檔上方也會即時顯示最佳化過後的檔案大小可依實際需求調整成檔案最小、顯示品質最佳的狀態。最後再按「Save」存檔。

第3步 如果你希望直接指定圖檔大小的話可以在選擇好圖檔的格式之後再按一下右邊的「Compress to size」按鈕直接讓RIOT軟體幫我們將圖片最佳化成你要的檔案大小。