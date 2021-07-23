一起來「A.I Duet」玩鋼琴二重奏，AI 說我 OK，你先彈！

「A.I Duet」是一個由 Google 創意實驗室在多年前推出的網頁互動服務，使用者可以與 AI 一起進行線上的即興鋼琴二重奏，由使用者先開始先彈一段，AI 就會反饋一段，你再彈一段，它就會再根據你所彈的音階進行變化後再反饋一段給你一來一回，也可以重疊演奏，一個人的時候還蠻可以用來打發時間的哦！

在網頁上有提供一整排的虛擬鋼琴按鍵，可直接使用滑鼠點擊或是按下鍵盤上相對應的按鍵也可以彈奏出樂曲，若是使用手機或平板開啟網頁，那麼只需要用手指點擊即可。

雖然聲音聽起來不像一般的鋼琴那麼美妙，不過還是挺有趣的，下面就分享一位玩家實際與 AI 合作彈奏的影片，片長有 40 分鐘之久，有興趣的朋友可以聽聽看現在就讓「A.I Duet」給你驚喜吧！

網頁畫面：

開啟網頁後，按下「PLAY」即可進入





在畫面下方就會有一整排的琴鍵可以使用，直接用滑鼠點擊，或是按下鍵盤上的按鍵都可以觸發聲音





你所彈的音會用藍色代表，當你停頓後，AI 就會反饋一段旋律給你，橘色就是 AI 所彈奏的