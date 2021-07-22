[限時免費] The Chronos Principle 過去與現在重疊的時空，你能解開這複雜又迷人的難題嗎？

       

如果能回到過去，以前的你能為現在的你帶來幫助嗎？這個答案，在「The Chronos Principle」這款遊戲中是肯定的！在這裡，，

過去非常的關鍵，因為只有你才能幫助你。

「The Chronos Principle」是一款可以操縱時間的解謎遊戲，基本的玩法其實很常見，就是滑動一個方塊，讓它走到終點即可過關，但一般這類型的遊戲在遊戲盤上都會有其它的東西可以幫助喬位置，例如關卡牆面的凹凸設計或是固定的石塊等障礙物，透過這些就能讓方塊走向正確的路徑。

而在這款遊戲中，你只能依靠過去的自己，透過「倒退」鍵讓時光倒流，過去的方塊將會停留在上回停下來的位置，而現在的方塊就能藉此調整自己的路徑。遊戲共有 77 個關卡，隨著關卡的進行，將也會加入更多不同的謎題元素，難度會逐步的堆疊，不過所有的關卡都是完全解鎖的，如果覺得前面的關卡太沒挑戰性，也可以直接往後跳關玩哦！

遊戲在 iOS 與 Android 雙平台皆有上架，限時免費期限將至，有興趣的朋友請把握機會囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：The Chronos Principle
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Logisk Studio Inc.
  • 官方網站：https://www.logiskstudio.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，按下「開始」即可跟著關卡上方的說明，學習遊戲的玩法。點擊一下螢幕任一處，就可以讓藍方塊現形。



    取得方塊後，就可以滑動移動方塊的位置，走到終點就能過關。



    走到第 6 關時，下方就出現了「倒退」鍵，讓方塊停留在需要的位置後，按下「倒退」，就能讓時光倒流，可以看到前一個方塊的行走路線，並停留在剛剛的位置變成了一個黑方塊，而當前的藍方塊就能藉此調整自己的路徑。



    有時甚至你需要的不只過去的一個你，而是好多個你。有時過去的你還需要協助按下閘門開關。而有時，時間差也是很重要的因素唷！



    如果不小心走錯了步，只要展開下方的選單，就可以進行重置。若覺得當前的關卡實在太簡單，也可以到關卡列表跳關玩哦！

    最後更新：07-22, 2021 上午 10:43

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