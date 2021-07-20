Kakuro++ 初學者到專家等級都可以玩的數和邏輯遊戲

「數獨」大多數的人都玩過，但你玩過「數和」嗎？它的玩法邏輯與數獨有類似的地方，不過難度要更高一些唷！如果喜歡玩這類型靜態的動腦遊戲，，

可以一起來試試「Kakuro++」。

「Kakuro++」就是一款數和遊戲，依難度共分為 15 個等級，每個等級都有 200 個關卡，從簡單到困難，就算是初學者也能輕鬆入門！玩法規則很簡單，格子邊的數字就是該行或該列的數字總和，而同行或同列的格子不可填入相同的數字，在這兩個條件之下填入正確的數字就能過關。

關卡只會記錄花費時間，沒有其它更多的限制，所以可以放輕鬆的玩，按照自己的節奏來進行即可。一般同類型遊戲通常都只會提供一組數字鍵盤，然後透過按鈕來轉換成「筆記模式」，可輸入小數字來幫助自己思考，在這款遊戲中則直接提供一大一小的數字九宮格，在操作上更方便唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Kakuro++ 軟體語言：英文 開發人員：Chaviro Software 官方網站：http://chaviro.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，直接點入「PLAY」從「LEVEL 0」開始。





每一個 LEVEL 都有 200 個關卡。初學者建議從頭開始玩，若覺得太簡單再往後跳級玩，所有的關卡等級都是完全開放的，可依個人的程度來做選擇。進入關卡後，可看到空格旁都有數字，在下方中間的位置則會顯示該行及該列可填入的數字，可幫助玩家思考，左下角的「大數字鍵盤」可用來填答案，右下角的「小數字鍵盤」則可填入筆記。





同行或同列不可有相同的數字，若有相同數字會以「紅字」提示。





所有的空格都填入正確的數字即可過關。





當發現填錯的時候，可在下方使用「UNDO」來返回先前的步數。鬼打牆的時候，就可以使用「HELP」來取得其中一個數字答案。「ERASE」可清除所選的格子，「CLEAN」則是清除整個遊戲盤。如果覺得前面的關卡真的太簡單，就試試往後挑戰吧！絕對可以滿足大家的挑戰慾哦！