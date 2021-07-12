「Chromagochi」陪伴你工作、學習、休閒的瀏覽器小寵物

以前電腦用到無聊的時候，可以在 Windows 的桌面上，放上一隻白色的小貓咪，，

它可以在桌面上跑來跑去的，讓你一邊工作、學習，一邊還可以享受有人陪伴的感覺，只是這小貓咪已經消失了好久，若使用電腦的時候，還是想要有個小寵物可以在一旁作伴的感覺，可以考慮下載「Chromagochi」。

它是一個專屬於 Google Chrome 的瀏覽器小寵物，看起來像是一隻兔子的動物，下載後就會留在工具列上。在圖標上會顯示數字「120」，這就是它的總生命值，每分鐘會減少 1 點，只要點擊圖標就能讓它保持活力，如果讓生命值歸零，你的小寵物就會變成了小天使。但不用擔心，它會再重生的。

將滑鼠移動到圖標上，你就可以看到它的年齡，以及這是它的第幾世代。感覺好像是個無聊的東西，但卻可以在你工作、學習、休息時，為你填補寂寞哦！有興趣的朋友可以一起來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chromagochi

Chromagochi 軟體版本： 1.5

1.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 15.84KiB

15.84KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

打開下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，記得將它固定在工具列上。在圖標上就會顯示它的生命值，從 120 開始，每分鐘會減 1 點，隨時關心它，點擊一下圖標就能增加生命值。





將滑鼠移動到圖標上方，就可以看到它的年齡以及它是第幾世代的 Chromagochi 囉！