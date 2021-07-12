「Chromagochi」陪伴你工作、學習、休閒的瀏覽器小寵物
以前電腦用到無聊的時候，可以在 Windows 的桌面上，放上一隻白色的小貓咪，，
它是一個專屬於 Google Chrome 的瀏覽器小寵物，看起來像是一隻兔子的動物，下載後就會留在工具列上。在圖標上會顯示數字「120」，這就是它的總生命值，每分鐘會減少 1 點，只要點擊圖標就能讓它保持活力，如果讓生命值歸零，你的小寵物就會變成了小天使。但不用擔心，它會再重生的。
將滑鼠移動到圖標上，你就可以看到它的年齡，以及這是它的第幾世代。感覺好像是個無聊的東西，但卻可以在你工作、學習、休息時，為你填補寂寞哦！有興趣的朋友可以一起來試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Chromagochi
- 軟體版本：1.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：15.84KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
打開下載頁面，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
安裝後，記得將它固定在工具列上。在圖標上就會顯示它的生命值，從 120 開始，每分鐘會減 1 點，隨時關心它，點擊一下圖標就能增加生命值。
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將滑鼠移動到圖標上方，就可以看到它的年齡以及它是第幾世代的 Chromagochi 囉！