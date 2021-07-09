「渡渡繪本」以大自然為主題的兒童繪本，還有著色圖、拼圖可以玩哦！

       

「渡渡鳥」是一種不會飛，體型龐大，而且已經滅絕的物種，，

還是模里西斯的國鳥，在他們的國徽上，就可以看到渡渡鳥的圖案唷！而這個名為「渡渡繪本」的有聲原創繪本，就是以渡渡鳥為主題所設計的，在其中將可以了解到渡渡鳥的相關知識。

繪本支援繁體中文、簡體中文、英文及西班牙文四種語言，如果小朋友的英文程度不錯的話，非常推薦切換為英語介面，中、英文的配音聽起來感覺很不一樣！不過故事內容都一樣的溫馨，搭配細膩溫暖的畫風，很能吸引小朋友的目光。

而除了渡渡鳥的故事外，還有更多精彩的故事內容等著小小讀者們，另外在「色彩書」中有許多著色圖並提供多種不同的畫筆、顏料，可以讓小朋友進行填色，「拼圖樂園」則有多張的拼圖可以玩。

以上說的這些都可以在免費版本中使用到，不過畢竟開發商來自中國，所以有部份的中文翻譯與我們的慣用語不同，例如「模里西斯」在繪本中就翻成了「毛里求斯」了，提供給各位參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：渡渡繪本
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,西班牙文
  • 開發人員：Saturday Innovation Ltd.
  • 官方網站：https://satinno.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（部份故事需先連網下載）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「渡渡繪本」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式時，就會跳出如下圖的訂閱畫面，如果想免費使用，直接點擊右上角的「跳過」即可進入。



    進入後就能看到繪本列表與色彩書及拼圖等選項。在繪本圖示右下角有「雲」的，代表需連網下載，其餘可直接點擊觀賞。



    點入繪本就可以開始看了，點擊右上角的「星號」可展開功能選單，這邊可切換語言，調整背景音樂與旁白的音量，也可以開啟「自動翻頁」功能。如果沒有設定自動翻頁，就需自己向左滑翻頁。



    「色彩書」有一些著色圖可以畫，也有空白紙張可以讓小朋友自由發揮。



    左側有多種不同的畫筆可以選擇，右下角的轉盤可切換顏色，右側則可選擇顏色的深淺。在著色時，程式會自動判斷著色範圍，所以不用擔心會塗到別格去，對小朋友實在很友善。



    點擊右上角的「星號」可展開上方的功能選單，可還原或重做，也可保存自己的圖畫唷！



    「拼圖樂園」則可以玩拼圖，點擊右上角的「星號」還可切換其它的圖畫。

    最後更新：07-09, 2021 下午 1:25

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