「Mondrian Art Generator」蒙德里安風格藝術畫產生器

       

「蒙德里安」是荷蘭的幾何抽象畫派畫家，也許你對他的名字沒有印象，但肯定會對他的畫作印象深刻，，

在他的畫裡你可以看到各種的直線與色彩區塊，基本上都是由藍、紅、黃、黑四種顏色所構成，如果喜歡他這樣的創作風格，這邊有一個「Mondrian Art Generator」可以推薦給你。

它可由程式自動隨機產出各種蒙德里安風格的藝術圖畫，每回都可以產出十多幅不同的畫作，甚至還會為它們進行命名，只是可能需要一點藝術的慧根才能感受那名稱與圖畫的相關性吧！

除了預設的顏色外，使用者也可以選用其它的顏色組合來進行創作，也可加入漸變、抖動等效果，調整線條的粗細、圖像尺寸比例等，讓你在蒙德里安的畫風基礎下，融入自己的特色，製作出更獨特的藝術作品。

這些藝術圖畫可保存為靜態的 JPG 圖檔或是動態的 GIF、MP4 格式，另外也能選擇匯出 SVG 檔方便進行後製。單純的靜態圖檔可以用來做為桌布，因為提供的解析度蠻高的，印出裱框為家中的牆面添加藝術氣息也很不錯哦！

 
  • 網站名稱：Mondrian Art Generator
  • 網站網址：https://tool.graphics/mondrian
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就可以看到自動生成的蒙德里安風格圖畫，每一幅圖畫下方都會寫上它的名字，如果這幾幅畫都沒有中意的，可以按下鍵盤上的「空白鍵」或是上方的「Generate」，就可以再隨機生成另一組的圖畫。



    如果想要加點不同的料，可以在上面的工具列上動動手腳。可更換不同的用色，除了預設的藍、紅、黃外，點開下拉選單，就可以再看到數十種的配色，當然也可以透過調色盤調出其它自己喜歡的組合。



    預設是直接與斜線混合的設計，如果想要完全的直線、或更喜歡完全的斜線，也可以在上方做設定。



    將畫紙變成黑色的，或是點入「Custom」自訂其它的顏色。



    加入「漸變」或是「抖動」效果。



    還可調整線條的粗細程度，以及調整圖畫的尺寸比例。



    只要將滑鼠移動到喜歡的圖畫上方，就可以選擇想要保存的格式。



    待圖片生成後，點擊「Download」即可將它保存下來囉！以這張圖為例，下載的 JPG 檔為 4320×5400 大小。（生成最終圖片時可能會遇到不完整的狀況，可以多嘗試幾次，總會有成功的一次，請加油！XD）

    最後更新：07-07, 2021 下午 2:33

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