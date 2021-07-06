「Art+Steps」讓藝術融入生活，用步數解鎖更多藝術畫作！

       

「Art+Steps」是一款結合藝術的計步器 App，只要先設定好你每日的步數目標，就可以用步數完成的進度來解鎖一張美麗的藝術畫作，，

不過你得完成每日目標才能真正的收藏藝術畫，如果未能達成，就只能看到藝術畫的部份區塊而已。

程式有預設八種步數目標可以選擇，最少 2,500 步，最多則可選擇 20,000 步，可視自己每日的生活狀況來做設定，若是為了健康則可設定比平常生活步數再多一階做為目標，例如每日差不多都會走個三四千步的話，就可以直接設定 5,000 做為目標。

設定好目標後，就可以開始累積步數了，在程式中可以隨時查看目前的進度，而隨著進度的發展，每日隨機選出的藝術畫也會慢慢的解鎖。完全解開的話，就能將畫作收藏起來，並可查看畫作的相關資訊。不過一旦錯過目標，就會失去收藏當日藝術畫的機會囉！

在程式中只能查看當日的步數，並不會有歷史紀錄或是步行距離等其它的資訊，與一般計步器的功能不同唷！提供給大家參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Art+Steps
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mioki, LLC
  • 官方網站：https://www.mioki.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Art+Steps」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有一些程式介紹，點擊「Next」即可看完。



    接著點擊「Sign in with Apple」登入 Apple 帳號後，允許取用「健康」中的「步行」資料。



    正式進入程式後，就可以先來設定每日的步數目標。最少 2,500 最多 20,000 步，選擇後就會看到右圖的說明，點擊「Got it」即可關閉。



    切換到「Progress」就可以查看當天的步數進度，下方則會依進度陸續的解鎖藝術畫。



    所有解鎖的藝術畫都會被集中到「Collection」中，特別喜歡的畫作可點擊「星星」加入自己的收藏列表，已解鎖的畫作可點入查看更詳盡的介紹哦！

    最後更新：07-06, 2021 下午 3:47

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。