「Bigjpg」線上 AI 圖片放大工具，免費 4 倍放大畫質超棒！

       

想要將大圖縮小很容易，不用擔心畫質的問題，想要縮多小都沒問題，，

但若反過來要將小圖放大，可就沒有那麼簡單了，在放大的過程中，各種模糊、鋸齒狀、雜點全都會一一現形，無論是一般使用還是想運用在設計物上，絕對都是慘不忍睹的。

不過即使沒有高超的修圖技術，現在有許多的線上工具都可以幫我們解決小圖放大的問題，之前已介紹過一些（按這裡），本篇要再來介紹給大家「Bigjpg」這個網站，一樣是透過 AI 人工智慧深度學習技術來實現圖片的無損放大效果！

使用時無需註冊或登入，不過免費版本有 3000×3000 及 5mb 的圖檔限制，只要在這範圍內的圖檔，無論是照片或插畫、動漫圖片的放大都可以獲得很不錯的畫質，在色彩、邊緣、細節的處理上都還蠻出色的！

但在處理速度上就需要花費一些時間，依每張圖片的狀況不同，大約需花費幾分鐘到幾十分鐘不等，我測試了兩張圖大約都在 3 分鐘之內可以完成了。至於安全性的問題，網頁中有說明上傳的圖片與放大後的圖片都會在 15 天後自動刪除，且圖片連結皆為加密保存，除非使用者主動分享，否則其他人是無法查看到圖片的。但還是建議不要上傳包含個人隱私的圖片比較好。

這邊提供一張比對圖給大家參考，左邊為小圖直接放大 4 倍後的局部截圖，右邊則是使用「Bigjpg」4 倍放大的局部截圖。

 
  • 網站名稱：Bigjpg
  • 網站網址：https://bigjpg.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，可直接將圖片或照片拖曳到虛線框中或點擊「選擇圖片」從電腦中選取要放大的圖檔。



    圖片上傳後，會在下方顯示其相關資訊，包含尺寸大小、檔案大小，接著點擊「開始」。



    這邊就可以選擇圖片的類型，想要放大的倍數以及降噪程度。免費版本只可選擇放大 2 倍或 4 倍，想要更大倍數可考慮付費方案。設定好後，按下「確定」。



    等待處理完畢，就可以點擊「下載」，將放大後的圖片保存到電腦中使用。

    最後更新：06-21, 2021 下午 12:27

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