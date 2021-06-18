「永不言棄」音樂節奏跳躍遊戲，但玩兩關就想放棄了怎麼辦！？（iPhone, Android）

「永不言棄！！」是一款超考驗節奏感的音樂節奏跳躍遊戲，玩家需控制一顆小墨點，隨著音樂的節奏，，

讓它在畫面上跳動，除了要跨越各種高低起伏的障礙外，還得閃避尖刺，一路平安的走到終點才可過關。

遊戲一旦開始就只能不停的向前，跳太慢撞了牆或是踩上了尖刺，小墨點就會炸開而失敗，失敗後就必須再從頭開始，再次踏上那些曾經走過的路、越過的障礙，一次又一次、一次又一次的，永不言棄！

可是，我才玩了兩關就想放棄了怎麼辦？🤣 過了第一關的確很有成就感！但第二關就大概一直卡在 20% 左右的進度，好虐心啊～必須休息一下調整心情，待我下次再戰吧！

除了正常的關卡外，還有每日關卡可以挑戰，也只有在每日關卡中可收集到金幣，集滿 100 枚的話就可以隨機抽取一個新的角色，共有 25 個角色等你來收集哦！遊戲目前一共出了兩代，我個人是試玩了第一代，下面會將兩代的下載連結皆附上，喜歡這類遊戲的朋友，都可以下載來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：永不言棄！！ 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Invictus Games Ltd. 官方網站：http://www.invictus.com/ 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：

iPhone 版本：第一代、第二代

Android 版本：第一代、第二代

遊戲畫面：

開啟遊戲後，先點擊左下角的圖示進入「設定」，在語言選項上反覆點擊即可切換成「中文」。











接著就可以返回首頁，點擊中間的「▶」按鈕進入遊戲教學。





教學關開始前都會有相關的說明。





接著達成右上角的教學指示，推進教學進度吧！試著先完成 5 個完美的跳躍。









陸續的完成教學後，就可以進入正式的關卡囉！回到首頁後就可以在下方看到關卡列表，一樣點擊中間的「▶」即可進入關卡挑戰。





正式關卡在開始前還可以選擇使用盾牌禮包，不過需花費金幣來購買，目前沒有金幣，所以就點擊「▶」直接進入吧！





正式關卡的節奏速度比教學關要快許多，注意前方路徑的高低起伏，還要小心閃避尖刺，一邊前進，背景會顯示進度百分比，一路平安到達終點即可過關。











如果不小心撞到牆或碰到尖刺，就會失敗唷！必須重新開始。不過若有經過中繼點，就可以從中繼點接續挑戰。









在首頁點擊「日曆」可進入每日挑戰，共有三種難度可選擇，在這裡的關卡中，就有機會可以收集到金幣唷！











點擊「▶」右側的按鈕，可進入角色清單，點擊右下角的可開啟抽獎機，花費 100 枚金幣即可隨機搖出一個新角色。（但是錢真難存啊～～～）