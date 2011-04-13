算一算從學校畢業後、工作到現在也好幾好幾年了，之前在台北因為沒有停車位也一直沒想過要很快買車子，搬回台南後短暫開過兩年老爸的 Toyota Tercel，儘管拖油塔還拖得動，不過總不是自已的車啊.... （就好像路上看到正妹都不是自己馬子一樣的有點餓有點癢）

當然，買車子的預算也是好幾年來陸續存了又存、花掉了又存回來的，也一直到最近一兩年才真的努力去看一些車子的資訊，開始認真去挑一台符合自己需求的車來開。（其實是已經在老爸的舊車上用數道傷痕找到開車的「自信心」了… ）

一開始買車的目標就是鎖定 MPV、SUV 車型，因為希望能有大一點的空間、高一點的視野與多一點座位（其實是對一般轎車已經厭煩了，想換換口味）。原本考慮過七人座的 LIVINA，但是車子有點太小放棄了。後來還試乘過 Luxgen 7 MPV、SUV 與 Ford iMax，對於 Luxgen 7 的渦輪增壓引擎印象相當深刻，整個車室空間與乘坐品質相當不錯（還差點就買了，要不是…）。而福特的 iMax 也是台穩定、成熟且安靜的好車，不過因為當時遇到的業務很那個就暫時沒考慮。

先來兩張我自己拍的 Skoda Yeti 的照片喘一下，不然字好多.… （可按圖放大檢視）

後來還去看過 Mitsubishi Outlander 跟 Savirin，Outlander 其實整體來說還不錯，如果買高一點的等級有4輪傳動的版本就很超值，而 Savirin 坐起來則相當舒適，只是車型跟引擎有點老舊。後來甚至還打算看看安全性能好一點的 VW Touran，後來因為價錢貴了點就放棄了。

就在一時間無法決定哪台好的時候，剛好看到了 Škoda Yeti 的相關討論。其實 Yeti 的外型並不是第一眼就會很喜歡的車款，但卻當耐看。而真正讓我多考慮一下的是因為它的主、被動安全配備與歐洲 NCAP 五顆星的安全評鑑，光是全車6個安全氣囊與 ESP 電子車身穩定系統，就讓我多看了兩眼，而且當時的售價才 86.8萬台幣（預購價啦，現在沒了），一般國產車如果賣六七十萬，就算可以自己加購前後座側邊安全氣囊再升級 ESP 電子車身穩定系統，售價應該也超過這價錢了？

廠牌型號： Škoda Yeti 1.2 TSI

Škoda Yeti 1.2 TSI 原廠網站： http://www.skoda.com.tw/

http://www.skoda.com.tw/ 購入金額： 台幣 86.8 萬元（2010年底上市前的預購、空車價，不含保險、領牌等費用）

台幣 86.8 萬元（2010年底上市前的預購、空車價，不含保險、領牌等費用） 車色編號： 金屬漆 卡布奇諾米（編號 Cappuccino Beige metallic,4K4K）

金屬漆 卡布奇諾米（編號 Cappuccino Beige metallic,4K4K） 還沒拆包、交車前的一些照片： 按這裡

按這裡 基本規格與配備：1.2 TSI 引擎、DSG 7速變速箱、馬力105hp、扭力17.9kgm、平均油耗14.8 KM/L/高速公路油耗16.5 KM/L、全車6氣囊、搭配 ESP/ABS/MSR/EBV/ASR/HBA/DSR/陡坡輔助系統…、16吋鋁圈、皮質方向盤、布椅、定速、駕駛座中央扶手+後座出風口...等。

先看看 Euro NCAP 在 2009 年針對 Skoda Yeti 的撞擊測試影片：

影片中的重點是撞擊後車室空間沒有受到嚴重的變形與傷害，而側撞時有側邊的安全氣囊可以提供初步的保護且頭部與臉部不會被飛散的玻璃碎屑給割傷。

再來看另外這個影片，它是 Škoda Yeti 與 同廠牌的 Superb 在時速90公里的狀況下對撞，SUV 的車身高一些似乎是有那麼一點點優勢，至少比較不會被騎上去。

不過 Škoda 這個品牌的車子對台灣人來說並不是那麼熟悉，我後來也是找了好多網站、看了好多討論之後才對 Škoda 的車子有點放心，其實主要還是因為 VW 的加持。在 Volkswagen 併購了 Škoda 之後，後來的一些車款所使用的配備與零件都跟 VW 集團的差不多，在台灣的話維修保養也是跟著 VW 的體系。

Škoda 是一個捷克共和國的汽車品牌，創立於1895年，至今有超過一百多年的歷史。聽說二次大戰的時候還生產性能優越的坦克車，被德軍徵用去打仗。1991年，Škoda 被德國 Volkswagen Group 集團（福斯）併購，經過一番整併與資源整合，終於讓差點掛掉的百年品牌又重新活了起來！

台灣在2005年時曾經由台塑集團子公司台朔汽車取得代理權、引進 Skoda 汽車，不過就在沒多久的2007年結束營運了。後來由代理VW汽車的太古集團在2009年重新取得 Škoda 汽車的代理權（太古利奔），而我買的這台 Skoda Yeti 則是 2009 年推出的新款 SUV 車型。

再來兩張 Skoda Yeti 的照片喘一下.…