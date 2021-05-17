三款網友統整非官方「COVID-19 確診者足跡地圖」，看完還是待在家最安全！

       

隨著近日確診者案例越來越多，確診者的足跡也遍布全台，就有熱心的網友統整出了「GOVID-19 確診者足跡地圖」，可以讓我們快速的掌握危險熱區，避免前往，當然沒事待在家還是最安全的，另外如果還沒下載「臺灣社交距離 App」的朋友，也建議快點裝上，可以的話也幫家中長輩安裝一下哦！

以下提供三款地圖的連結與截圖說明，大家可以擇一參考使用

COVID-19（非官方統整）：

連結網址：按這裡

此地圖除了有標示出確診者的足跡外，也有標示出預估的「生活圈」區塊範圍，可提供使用者做為參考之用，在網頁左側有提供各圖示的說明，點擊地圖上的圖示也可查看相關的說明內容。



本土案例足跡地圖：

連結網址：按這裡

此地圖目前整理了 173 個地點，在左側邊欄中有標示出各地點確診者出沒的日期，點擊地點即可在地圖上查看所在位置



COVID-19 確診足跡地圖（統整自官方資料）：

連結網址：按這裡

此地圖則是將所有確診者的足跡都標示在地圖上，使用不同的顏色來做日期的區分，在左側可展開相關的地點說明，點入地點就可以看到更詳細的足跡日期與時間另外也有將篩檢站的部份標示在地圖上

最後更新：05-17, 2021 下午 4:48

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