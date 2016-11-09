如果你人在中國、公司網路被網管給封鎖或者你的 IP 被網站給擋掉了，讓你沒法正常瀏覽一些熱門網站的話，大部分都會去安裝一些翻牆軟體或加掛代理伺服器來跳過網管的封鎖。

如果你常常需要翻牆才能正常上網而且剛好是 Chrome, Firefox 等瀏覽器的愛用者，可以試試看下面這個擴充套件 SetupVPN。

安裝好之後，必須現在 SetupVPN 輸入 Email 註冊帳號並取得密碼，然後用這個帳號密碼登入，就可以開始翻牆上網啦。

這程式沒有什麼複雜的設定，只要手動選擇你要用的、位在不同國家的 VPN 伺服器，按一下圖示即可翻牆上網，相當簡單。根據部分在中國的網友回報說很正常，速度也還可以，目前推薦使用。



▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SetupVPN – Lifetime Free VPN

SetupVPN – Lifetime Free VPN 軟體版本： 2.1.5

2.1.5 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費方案

免費軟體，另有付費方案 檔案大小： 3.74MiB

3.74MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 專用擴充套件，另有 Firefox 版本

此為 Google Chrome 專用擴充套件，另有 Firefox 版本 官方網站： https://setupvpn.com

https://setupvpn.com 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

安裝好之後，按一下視窗右上角的 SetupVPN 圖示開啟選單後點選你慣用的語言。

第2步 切換成中文語系之後，先按下方的「創建一個帳戶」並填寫 Email 等資訊收到確認郵件後，在上面的方框輸入你的 Email 帳號與信中的登入密碼。

第3步 登入後點一下畫面中的按鈕，選擇你要用的伺服器。

第4步 畫面中會列出一大堆免費的、付費的伺服器，如沒有特殊需求，一般會使用位在美國或日本的伺服器會比較快。

第5步 接著，點一下選單中的「IP 查詢」功能，如果你的 IP 位置有順利切換成其他國家的 IP，表示已經可以順利翻牆、隱藏 IP 上網了。

再不行的話，請參考下面其他方式….